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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية

أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية

أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية
هسبريس – متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 17:00

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، وإن هبوط العملة في الآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.

وجدد أردوغان، في حديثه أمام حشد من أنصاره في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود، مناشدته للأتراك، لليوم الثالث على التوالي، إلى استبدال مدخراتهم ببيع اليورو والدولار لدعم الليرة.

واعتبر الرئيس التركي أن "أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا.. لن نقع في هذا الفخ"، بتعبير أردوغان.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام فقط، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة الرئيس التركي على الاقتصاد ونداءاته المتكررة لخفض معدلات الفائدة في مواجهة زيادة التضخم وإلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحتدم الخلافات بين حكومتي البلدين بشأن عدد كبير من القضايا؛ منها الوضع في سوريا، ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية، وقضية القس الأمريكي آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.

وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، لحشود من أنصاره في مدينة أونيه على ساحل البحر الأسود: "إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه... أخرجوها من الوسائد واعطوها فورا للبنوك وحوّلوها إلى الليرة التركية، ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل؛ لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها".

ولم ينجح اجتماع عقده بيرات البيرق، وزير المالية، يوم الجمعة الماضي، لكشف النهج الاقتصادي الجديد للبلاد في دعم الليرة، إذ يبحث المستثمرون عن خطوات ملموسة؛ مثل رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في الإجراءات الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - محمد الأحد 12 غشت 2018 - 17:25
طال الزمن أو قصر أمريكا ستلقى مصيرها إن شاء الله
والعزة للإسلام والمسلمين
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98
2 - ولد زايو الأحد 12 غشت 2018 - 17:28
الشعب التركي يثق في رئيسه وسيقف إلى جانب رئيسه . والشعب التركي فهم اللعبة والمؤامرة ضد بلاده من طرف بعض دول الخليج وسيدهم ترامب وبعض دول أوروبا . موعدهم 2023 إنتهاء المعاهدة.
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95
3 - طارق الأحد 12 غشت 2018 - 17:32
"إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه... أخرجوها من الوسائد واعطوها فورا للبنوك وحولوها لليرة التركية ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل. لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها".

إذا إستجاب الشعب لطلب الرئيس فهذا دليل على أنه قام بواجبه و أكثر منذ توليه الحكم
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66
4 - صادق الأحد 12 غشت 2018 - 17:33
لابد وأن يستجيب الشعب لما قاله أردوغان ولو أنه حل مؤقت ..لايمكنك أن تحارب بمفردك الغرب. .على المجتمع التركي أن يقف وقفة رجل واحد كي يصد النوايا الخبيثة للخونة الذين هم كثر في داخل تركيا وخارجها..أسأل الله ان ينصرك ..
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69
5 - سائح مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 17:37
هذه هي المناسبة اللي بغا يزور تركيا.
اوروبا ولات صعيبة الفيزا و العملة ديالهم غالية الأورو مقارنة مع الدرهم ديالنا.
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54
6 - م ن الأحد 12 غشت 2018 - 17:37
اجل تركيا تتعرض لمؤامرة لتدميرها اقتصلديا قد فشل في تدميرها اقتصاديا ولان يريدون ان يدمروها اقتصاديا ولاكن الله معها
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44
7 - متخصص في التجارة الدولية الأحد 12 غشت 2018 - 17:38
مشكلة الشيد أردوغان أنه يتجه في طريق خاطأ للغاية، لانه بكل بساطة يخلط بين إيديولوجيته وآرائه الخاصة بالسياسة الخارجية لبلده بل وحتى مؤخرا بالاقتصاد وهو أمر لايستقيم إطلاقا (وهو ما أشار إليه بعض المختصين لبلده)، فعلى سبيل المثال حادثة إسقاط الطائرة الروسية و ما أعقبه من عقوبات سياحية و تصديرية أضرت نوعا ما بالاقتصاد التركي مما سبب له حرج كبير داخليا بعدما كان في الاول يهون من شأنها، وكذلك الشأن بالنسبة لازمته مع ألمانيا بسبب إعتقال صحفي ألماني ذي أصول تركية وما أعقبه من تهديد من جانب ألمانيا بإلقاء عقوبات إقتصادية على بلده وهو الامر الذي دفع أردوغان في الاخير الى إطلقاء سراح ذلك الصحفي في نهاية المطاف رغم تشبته في البداية باستحالة إطلاق سراحه والسر يكمن في ان المانيا باعتبارها اكبر شريك اقتصادي لتركيا فان خطر فقدانها سيسبب ضرارا فادحا لتركيا.
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-39
8 - اقتصاد مال و اعمل الأحد 12 غشت 2018 - 17:38
ما لم يلاحظه الجميع هو سقوط الليرة التاريخي بفقدانها 40 في المئة ( ركزو على عبارة التاريخي) اي انتقلت من 3 ليرات مقابل الدولار الى تقريبا 7 مقابل الدولار . لكن بالعودة الى ما كان يسوق له ازلام اردوغان و برامج قطر تمت الاشارة الى انا مع وصول اردوغان استطاع حدف 3 صفرات بعد الليرة مقابل الدولار هههه هنا يتضح حجم لوهم و البروباغندا دعائية التي كانت تحيط باردوغان و انه مسح ديون بلده لكن تركيا لان خائفة لان الامور ستتعقد وفي دمتها 40 مليار ديون و مع سقوط لحر لليرة و من اجل دفع هده الديون وجب عليها التوجه الى صندوق النقد ما يعني الخضوع له و لتعليماته ,,, اما بخصوص الاسلحة التي يتبجج بها ازلام اردوغان فهي فقط رخص تصنيع او شراكة على سبيل المتال مرحية اتاك هي ايطالية و و دبابي الطاي هي شراكة مع كورية و دبابة طبق الاصل لدبابة كي 1 الكورية ... و اعلم انا هدا لن يعحب ازلام اردوغان لكن عقولهم الفارغة و الامية المستشرية و التجارة بالدين و القضية الفلسطينية استطاع بها ان يحتل عقول العرب
لمن لا يصدق كلامي يمكنه البحث. فقط تابعو اخبار الاقتصادية لتركيا في قادم من الايام ستختفي الهالة الاعلامية
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-41
9 - Maher الأحد 12 غشت 2018 - 17:38
هذا هو مصير الديكتاتور. يريد أن يحكم لوحده لكن ترامب له بالمرصاد.
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-77
10 - متساءل الأحد 12 غشت 2018 - 17:41
عبارة " انهيار" "تصدع" " الازمة"...و تكرارها...في عدة قنوات وعدة وساءل اعلام... هي محاولة تاتير واضحة على الراي العام في بلد ما...

سمعنا نفس الشيء مع "كولدمان ساكس" ازمة "السبرايم" ازمة "فولكسفاكن"...
ولم ينهار اي اقتصاد ...

ما هنالك ...تكون هنالك رجة ياتي بعدها تقويم واستقرار ...

اما ان حدت فعلا انهيار فهنالك استغلال منظم ...و الاهم ان الاقتصاد المهتز بمجرد عقوبات او اشاعات ... لا يقوم على قواعد سليمة ويجب اصلاحه فورا.
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5
11 - ملاحظ الأحد 12 غشت 2018 - 17:42
اين هم حلفاء اردوغان خاصة جماعة الاخوان والتيارات الدينية الاخرى التى احتضنهم اردوغان ودعمهم وخاض حروبا نيابة عنهم بل عادى شعوبا وحكومات بسببهم كما رفع شعاراتهم ورابعاتهم ؟؟؟؟؟؟ الم يكن حريا باعضاء التيار الديني المسارعة الى نجدة حليفهم و ولي نعمتهم بتحويل أموالهم الطائلة الى تركيا؟؟؟؟
ثم اين هي قطر من نداءات استغاثة اردوغان؟؟؟؟ الا تملك سيولة نقدية هائلة مكدسة بالابناك الغربية ؟ الا يفترض في النظام القطري ان يسارع الى نجدة حليفه التركي بدل التفرج على غرقه ؟؟؟؟
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-8
12 - حميد الأحد 12 غشت 2018 - 17:44
كل من يريد صلاح أمة إسلامية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيسعى الغرب إلى تدميرها. وهذا ما يحدث حاليا بتركيا. نصركم الله يا أردوغان ومن معه على كيد الظالمين.
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14
13 - هشام كولميمة الأحد 12 غشت 2018 - 17:44
دائما ما يعلق "المسلمون" فشلهم على المؤامرة...و نسي اردوغان أنه هو صاحب المؤامرات ضد:سوريا و فلسطين و العرب مع حلفاءه الصهاينة و الأمريكان.
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-13
14 - السر الكبير: النظام المالي الأحد 12 غشت 2018 - 17:45
فلهاذا نقول لكم دائما أن العالم تديره العصابة المصرفية التلمودية التي لا تظهر بصماتها، الآن أفراد عائلة الروتشيلد دافيد و جاكوب و نادين و ... يفركون أصابعهم و لا أحد يراهم و هم من يتحكم بالتلكوموند بقيمة الدولار و الذهب و بوول ستريت و السيتي و يعيشون في أروبا !! نعم لأن الليرة التركية معومة يا سيد أردوغان ففعلو سحرهم و سحبو الدولارات تركيا عن طريق بيع les stocks و تهاوت الليرة، أقسم بالله لو لم تخرج البشرية من هذا النظام الاحتيالي فستبقى تحت السباط و الاستعباد !! لقد علو علوا كبيرا في الأرض و طغو و استكبرو و استعبدو و ظلمو، لقد وصل السيل الزبى و ستنتهي الأمور إلى المواجهة المباشرة إذا استمرو هكذا !!!
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8
15 - محمد الأحد 12 غشت 2018 - 17:45
الليرة التركية تخاف من الحرب السورية
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-5
16 - hamza27 الأحد 12 غشت 2018 - 17:46
il a perdu la raison celui la. c'est toi le responsable.
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-8
17 - سيف ksa الأحد 12 غشت 2018 - 17:47
لولا الله ثم دول الخليج ؟ كان معظم العرب تحت جزمة أميركا ؟؟
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-12
18 - منلي عبد الله الأحد 12 غشت 2018 - 17:50
المرجو من جميع المغاربة والإخوة العرب دعم الليرة التركية وذلك بشراء المنتجات التركية وكذلك باستعمال الخطوط التركية في أسفارهم السياحية ,, اشتري حتى قطعة شكولاتة تركية في البلد الذي تتواجد فيه فإن ذلك يجعلك تقوي الليرة التركية التي تواجه حربا اقتصادية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة بعدما فشلوا في انقلابهم العسكري ,, افعلوا ذلك من منطلق النصرة ,. أنا والله عندما اطلعت على هاشتاق في هذا الموضوع نزلت إلى الدار البيضاء واقتنيت بعض الحاجيات للبيت بما فيها سجاد كبير والله العظيم ليس لي به حاجة لكن فقط ضدا في الصهاينة الذين يخربون أوطاننا حسدا من أنفسهم ,,أرجو النشر
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10
19 - مراد الأحد 12 غشت 2018 - 17:50
بالعاطفة و الشعبوية و استغلال الدين لن تحل المشاكل، يجب استخدام العقل و ارى ان ولاول مرة لم يستجب الشعب لهادا المتهور فبدؤوا يغيرو الليرة بالاورو و يشترون الدهب عكس ما طلب اردوغان وسينكشف امره فهو دو عدة اوجه، يتعامل مع اسرائيل و يهاجمها، يحارب مع امريكا في الناتو ضد المسلمين و يسبها، يسقط طائرة روسية و يشتري منها اسلحة ...
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-6
20 - وجدي الأحد 12 غشت 2018 - 17:56
هذا راه أردوغان ماشي بنكيران !
بعض اﻷقلام التي نكتب تحت الطلب و بعض اﻷعلام التي تنشر حسب الدعم يخال لهم لﻷسف ان سينسفون سياسة أردوغان كما نسفوا سياسة بنكيران فشتى بين الوضعين فالسباسي اﻷول التركي واجه كل المحاولات الدولية البغيضة و البئيسة بثبات و استماتة و بمؤازرة شعبه اما بنكيران وجد نفسه وحيدا في مواجهة التماسيح و اﻹعلام المذكور سابقا و اكبر مواجهة مع اخوانه يا حسرة من التيار اﻹستوزاري. فإعلام القنوات الصرف الصحي لﻷخبار العادمة سيكون مآلها مزبلة التاريخ.../...
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1
21 - rachida الأحد 12 غشت 2018 - 17:58
اذا اردت ان يستمع اليك السعب فعليك ان تغير من اسلوبك معهم فالعصا التي رفعتها عليهم في السنوات الاخيرة ارعبتهم منك والشعوب اا تاتي بالعصا بل بالانجازات وحرية التعبير والغرب سيستفيد من هذه الحالة التي تعيشها تركيا وانت تعرف ان الغرب اساليبهم خبيثة .
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0
22 - نهاية للجماعات ااخرافية الأحد 12 غشت 2018 - 17:59
تركيا تقدمت بوعي شعبها وقيامه بما يلزم تجاه وطنه وهدا مند زمن ومن يضن ان جماعة الاخوان المجرمين او زعيمهم الدي اصبح ديكتاتور اروبا فقط تجاوز الحدود حينما اصبح يهد دول العالم بان تحكمهم الجماعات الاخونجية والا سيغضب لابد من ااعادة تصحيح مسار الحكم بهجدا البلد ولايخفى ان الدباب الالكتروني التابع لجماعة تجار الدين او عياشة المخزن سيغرقون هدا التعليق بدسلايك للان كلاهم يستعمل الخطاب الديني والغيبيات تم الهلامية من اجل التحكم في القطعان سياسي
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3
23 - عبد الفتاح الأحد 12 غشت 2018 - 18:01
إستقلال العالم الثالث إما جزئي وإما دوله محكومة بالوكالة. الإستقلال الكامل له ثمنه لا تناله الشعوب الخبزية, ولا تناله الشعوب المتشبتة بأي نوع من الحياة سواء كانت حياة ذل أو عبودية أو إستعمار أو أو, كما حدث في مصر بعد أزمة الغاز والبنزين, حيث إستسلموا في أول إمتحان, ولم يتذوقوا طعم الحرية والعدالة للأسف.
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1
24 - مواطن مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 18:01
أعتقد أن أردوغان يسير بتركيا إلى الهاوية.لقد ارتكب الشعب التركي خطأ فادحا بإعادة انتخاب أردوغان .
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0
25 - Maria الأحد 12 غشت 2018 - 18:05
عند حديثي مع أتراك يعيشون في تركيا إتضح لي الحجم المهول للبروباغاندا الإخوانية التي تروج لمغالطات و معطيات كاذبة لجعلك تعتقد أن الإخواني حول تركيا من أفقر دولة في العالم إلى أكبر قوة و أغنى شعب، في حين أن الواقع مختلف.
لكن في المجتمعات ذات غالبية مسلمة و أمية يكفي إدخال الدين و دغدغة العواطف في مهرجانات خطابية و خلق أعداًء في كل مكان لكي تسمى "قائد كبير" و تجلس في الحكم مدى الحياة
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