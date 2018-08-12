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كُتّاب وآراء
أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، وإن هبوط العملة في الآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.
وجدد أردوغان، في حديثه أمام حشد من أنصاره في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود، مناشدته للأتراك، لليوم الثالث على التوالي، إلى استبدال مدخراتهم ببيع اليورو والدولار لدعم الليرة.
واعتبر الرئيس التركي أن "أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا.. لن نقع في هذا الفخ"، بتعبير أردوغان.
وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام فقط، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة الرئيس التركي على الاقتصاد ونداءاته المتكررة لخفض معدلات الفائدة في مواجهة زيادة التضخم وإلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحتدم الخلافات بين حكومتي البلدين بشأن عدد كبير من القضايا؛ منها الوضع في سوريا، ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية، وقضية القس الأمريكي آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.
وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، لحشود من أنصاره في مدينة أونيه على ساحل البحر الأسود: "إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه... أخرجوها من الوسائد واعطوها فورا للبنوك وحوّلوها إلى الليرة التركية، ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل؛ لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها".
ولم ينجح اجتماع عقده بيرات البيرق، وزير المالية، يوم الجمعة الماضي، لكشف النهج الاقتصادي الجديد للبلاد في دعم الليرة، إذ يبحث المستثمرون عن خطوات ملموسة؛ مثل رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في الإجراءات الاقتصادية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
والعزة للإسلام والمسلمين
إذا إستجاب الشعب لطلب الرئيس فهذا دليل على أنه قام بواجبه و أكثر منذ توليه الحكم
اوروبا ولات صعيبة الفيزا و العملة ديالهم غالية الأورو مقارنة مع الدرهم ديالنا.
لمن لا يصدق كلامي يمكنه البحث. فقط تابعو اخبار الاقتصادية لتركيا في قادم من الايام ستختفي الهالة الاعلامية
سمعنا نفس الشيء مع "كولدمان ساكس" ازمة "السبرايم" ازمة "فولكسفاكن"...
ولم ينهار اي اقتصاد ...
ما هنالك ...تكون هنالك رجة ياتي بعدها تقويم واستقرار ...
اما ان حدت فعلا انهيار فهنالك استغلال منظم ...و الاهم ان الاقتصاد المهتز بمجرد عقوبات او اشاعات ... لا يقوم على قواعد سليمة ويجب اصلاحه فورا.
ثم اين هي قطر من نداءات استغاثة اردوغان؟؟؟؟ الا تملك سيولة نقدية هائلة مكدسة بالابناك الغربية ؟ الا يفترض في النظام القطري ان يسارع الى نجدة حليفه التركي بدل التفرج على غرقه ؟؟؟؟
بعض اﻷقلام التي نكتب تحت الطلب و بعض اﻷعلام التي تنشر حسب الدعم يخال لهم لﻷسف ان سينسفون سياسة أردوغان كما نسفوا سياسة بنكيران فشتى بين الوضعين فالسباسي اﻷول التركي واجه كل المحاولات الدولية البغيضة و البئيسة بثبات و استماتة و بمؤازرة شعبه اما بنكيران وجد نفسه وحيدا في مواجهة التماسيح و اﻹعلام المذكور سابقا و اكبر مواجهة مع اخوانه يا حسرة من التيار اﻹستوزاري. فإعلام القنوات الصرف الصحي لﻷخبار العادمة سيكون مآلها مزبلة التاريخ.../...
لكن في المجتمعات ذات غالبية مسلمة و أمية يكفي إدخال الدين و دغدغة العواطف في مهرجانات خطابية و خلق أعداًء في كل مكان لكي تسمى "قائد كبير" و تجلس في الحكم مدى الحياة