أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية

هسبريس – متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، وإن هبوط العملة في الآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.

وجدد أردوغان، في حديثه أمام حشد من أنصاره في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود، مناشدته للأتراك، لليوم الثالث على التوالي، إلى استبدال مدخراتهم ببيع اليورو والدولار لدعم الليرة.

واعتبر الرئيس التركي أن "أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا.. لن نقع في هذا الفخ"، بتعبير أردوغان.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام فقط، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة الرئيس التركي على الاقتصاد ونداءاته المتكررة لخفض معدلات الفائدة في مواجهة زيادة التضخم وإلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحتدم الخلافات بين حكومتي البلدين بشأن عدد كبير من القضايا؛ منها الوضع في سوريا، ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية، وقضية القس الأمريكي آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.

وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق، لحشود من أنصاره في مدينة أونيه على ساحل البحر الأسود: "إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه... أخرجوها من الوسائد واعطوها فورا للبنوك وحوّلوها إلى الليرة التركية، ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل؛ لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها".

ولم ينجح اجتماع عقده بيرات البيرق، وزير المالية، يوم الجمعة الماضي، لكشف النهج الاقتصادي الجديد للبلاد في دعم الليرة، إذ يبحث المستثمرون عن خطوات ملموسة؛ مثل رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في الإجراءات الاقتصادية.