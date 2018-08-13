ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن معدلات البطالة في البلاد انخفضت إلى مستوى قياسي، مبينا أنها الأقل خلال 50 عاما.

واعتبر ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة، مضيفا: "بيانات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما، وربما من أي وقت مضى، والعديد من الشركات تعود إلى الولايات المتحدة".