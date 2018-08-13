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ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما
الأحد 12 غشت 2018 - 23:15
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن معدلات البطالة في البلاد انخفضت إلى مستوى قياسي، مبينا أنها الأقل خلال 50 عاما.
واعتبر ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة، مضيفا: "بيانات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما، وربما من أي وقت مضى، والعديد من الشركات تعود إلى الولايات المتحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ali الأحد 12 غشت 2018 - 23:24
رغم كل الانتقادات لهادا الشخص فهو يعتبر شخصية هادا القرن بامتياز وانا اكن كل الاحترام لمن يخدم مصلحة بلاده اولا ياريت مسؤولينا ان يتخدون قدوة .
2 - مواطن مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 23:27
ترامب رجل يخدم بلده ومواطنيه ولم يأتي لكي بخدم مصالح العرب والمسلمين.
من سيخدم الدول العربية والاسلامية وقضاياها هي قيادتها وليس الأجانب ..
على المسؤليين العرب اذن ان يستفيدوا من وطنية ترامب وغيرته على بلده.
من سيخدم الدول العربية والاسلامية وقضاياها هي قيادتها وليس الأجانب ..
على المسؤليين العرب اذن ان يستفيدوا من وطنية ترامب وغيرته على بلده.
3 - Amine الأحد 12 غشت 2018 - 23:29
Biensur, tu a creer les guerres partout pour vendre les armes, tu veux les usa etre fort par faire kes sutres pauvres
4 - rachida الأحد 12 غشت 2018 - 23:31
اكيد يا سيد ترامب البطالة تنخفض عندكم وتزداد بسرعة في بلداننا العربية لان مفتاح بين مل المسلمين معك وتغرف منه ما تريد بالتهديد او بالقوة . مبروك عليك يا عنتر بن شداد هذا الزمان
5 - rif الأحد 12 غشت 2018 - 23:40
الاموال الخليجية والخوف على الكراسي هي السبب في انخفاظ البطالة سعادة الرئيس
6 - رشيد زين العابدين الأحد 12 غشت 2018 - 23:52
أكيد ستنخفض البطالة لأن اقتصادكم قائم على إضعاف اقتصادات الدول الأخرى ولكن هناك قوة قادمة في صمت وهي الصين وبعدها سيكون هناك كلام آخر.
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