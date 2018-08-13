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كُتّاب وآراء
فلسطيني يفارق الحياة على الحدود بين غزة ومصر
توفي فلسطيني، اليوم الاثنين عند معبر رفح الحدودي مع مصر، متأثرا بجراجه بعد تعرضه لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي في الاحتجاجات التي وقعت يوم 14 ماي الماضي في قطاع غزة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
ولفظ الشاب، الذي يدعى وسام حجازي والبالغ 30 عاما، أنفاسه الأخيرة بعدما رفضت السلطات المصرية السماح له بالسفر على سرير طبي على متن رحلة جوية إلى تركيا، وفقا لعائلته.
المعطى اضطر أقارب حجازي إلى إعادته من القاهرة إلى غزة مرة أخرى، عبر شبه جزيرة سيناء، حيث فارق الحياة عند معبر رفح الحدودي.
وتفرض إسرائيل حصارا على غزة بما يقيد حركة الناس والبضائع منذ سيطرة "حماس" على المنطقة في عام 2007.
ومنذ الدعوة إلى "مسيرة العودة الكبرى"، في 30 مارس الماضي، قتل ما لا يقل عن 152 فلسطينيا بنيران إسرائيلية جراء الاحتجاجات، خاصة قرب الحاجز الحدودي.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب ما لا يقل عن 17 ألف فلسطيني، نصفهم بنيران الجيش الإسرائيلي، وتتطلب حالة بعضهم تلقي علاج خارج القطاع الساحلي المحاصر، والذي يشهد نقصا حادا في القدرات والإمدادات الطبية.