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الرئيسية | خارج الحدود | مطعم يعيد تقديم "الطعام المستعمل" في نيويورك

مطعم يعيد تقديم "الطعام المستعمل" في نيويورك

مطعم يعيد تقديم "الطعام المستعمل" في نيويورك
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:17

يقوم طاهيان من نيويورك بمهمة إنقاذ الموز والبطاطس البنية اللون التي سيتم إلقاءها في صندوق قمامة، لتكون إعادة التدوير للأفضل "أب سايكلينغ" الاتجاه المزداد زخما حول العالم.

يرمي الطاهيان دينزيل وآنا لنشر كلمة خفض الإهدار من خلال وجبة "Sustainable Sunday Supper " في فضاء اشتغالهما "AGTech X"؛ وهي مساحة عمل مستدامة.

وتتم دعوة الضيوف إلى وجبة من خمسة أقسام، يتم إعدادها بمنتجات كان المزارعون المحليون والمطاعم سيتخلصون منها. كما أن الطاهيين يقدمان نصائح بشأن كيفية بث حياة جديدة في مكونات قديمة، مثل تخمير بقايا الأعشاب.

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