مناقشة "دستور ما بعد مرحلة كاسترو" في كوبا

هسبريس - د.ب.أ

بدأ مواطنو كوبا، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي يغفل عن الإشارة إلى الدولة على أنها شيوعية، ويعترف بالحق في الملكية الخاصة، ويمهد الطريق لإضفاء الصفة القانونية على زواج المثليين.

وسوف يتمكن المواطنون من مناقشة الدستور الجديد في 135 ألف منتدى، بما في ذلك أماكن العمل والأحياء، حتى 15 نونبر القادم. وسيقدمون النتائج إلى 33 مشرعا يتولون كتابة النسخة النهائية، التي سوف يتم إخضاعها لاستفتاء في فبراير 2019.

وسوف يحل الدستور الجديد، الذي حصل بالفعل على قبول أولي من لدن أعضاء البرلمان، محل دستور عام 1976.

وعلى الرغم من عدم وجود أي حديث عن مجتمع شيوعي إلا أن المستند يعيد التأكيد على الطبيعة الاشتراكية للنظام السياسي والدور القيادي للحزب الشيوعي.

كما يعترف مشروع الدستور الجديد بالحق في الملكية الخاصة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق، وأهمية الاستثمار الأجنبي.

ويدخل الدستور الجديد منصب رئيس الوزراء في كوبا ويقلص عدد الفترات الرئاسية المسموح بها إلى فترتين، مقابل عدد غير محدود في الدستور السابق، كما يفتح الطريق لتشريع زواج المثليين.

وقاد هذا الإصلاح راؤول كاسترو، الذي تولى الرئاسة من عام 2008 إلى 2018، وسمح ببعض الانفتاح الحذر في السوق بعد أن خلف شقيقه؛ الرئيس الثوري الراحل فيدل كاسترو.