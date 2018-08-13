إيران تكشف جيلا جديدا من صاروخ قصير المدى

هسبريس - أ.ف.ب

كشفت ايران، اليوم الاثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى، متعهدة بتعزيز قدراتها الدفاعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فارسية.

وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون "ايريب" الرسمية أن الصاروخ الجديد، الذي أطلق عليه "فاتح مبين"، نجح في الاختبارات وبإمكانه ضرب أهداف برية وبحرية.

ونقلت وكالة انباء "تسنيم" عن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، قوله: "لن ندخر جهداً لزيادة قدرات البلاد الصاروخية، وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم".

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي، إن إيران أجرت اختبارا لصاروخ من طراز "فاتح-110" خلال تدريبات بحرية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

ووصف جنرال أميركي التدريبات بأنها تهدف إلى إيصال رسالة، بعد التهديدات التي أطلقتها طهران بإغلاق الممر المائي الحيوي، كرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وقال حاتمي: "لا يمكن لشيء الوقوف في وجه هذا الصاروخ نظراً للدرجة العالية من المرونة التي يتمتع بها"، مضيفا أن النسخة الجديدة من "فاتح مبين" هي من صنع محلي بالكامل، تتحلى بالمرونة ومموهة وتكتيكية ودقيقة التوجيه.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "تأكدوا أنه كلما تفاقمت الضغوطات والحرب النفسية على أمة إيران العظيمة، ازدادت رغبتنا في تعزيز قوتنا الدفاعية في جميع المجالات"، بتعبيره.

ويعد برنامج إيران الصاروخي نقطة خلاف رئيسية بينها وبين قوى العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن طهران ترى أنه ضروري لتعزيز موقفها الدفاعي في منطقة مضطربة.