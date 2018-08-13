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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم 1750 هكتارا من الغابات في إسبانيا
قالت المصالح المكلفة بالوقاية وإخماد الحرائق بجهة الأندلس الإسبانية إن الحريق الغابوي الذي كان قد اندلع الخميس الماضي، ببلدية نيرفا جنوب البلاد، قد تمت محاصرته والسيطرة عليه بعد أن أتى على أزيد من 1747 هكتارا من الغابات والغطاء النباتي بالمنطقة.
وأوضحت نفس المصادر أن هذا الحريق، الذي بذلت مجهودات كبيرة من طرف مختلف فرق الإطفاء ووحدات التدخل لإخماد الحرائق لإخماده، مدعومة بآليات ومعدات جوية وأرضية، تمت محاصرته والحد من انتشاره؛ لتتواصل بعد ذلك عمليات إخماد البؤر المشتعلة عبر تعبئة عدة وسائل وفرق للتدخل مشيرة إلى أنه تم إجلاء أزيد من 20 شخصا من منازلهم ونقلهم إلى جهات آمنة .
وأشار المصدر نفسه إلى أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا من أجل تحديد ملابسات وظروف اندلاع هذا الحريق .
وكانت عدة فرق ووحدات متخصصة في إخماد حرائق الغابات قد تدخلت، مدعمة بآليات ومعدات جوية وبرية، من أجل إخماد هذا الحريق .. وركزت بالخصوص على محاولة الحد من انتشار النيران وامتدادها، بعد أن تسببت في توقف حركة السير على إحدى الطرق الجهوية جنوب إسبانيا.
كما قامت الفرقة الإقليمية لرجال المطافئ بـ"هويلفا" بدعم وتعزيز نقاط المراقبة، المتواجدة في بلدية نيرفا والمنطقة المحيطة بها، من أجل حماية القرى والمناطق المجاورة، كما تم تفعيل المخطط الجهوي للطوارئ بهدف مواجهة حرائق الغابات.