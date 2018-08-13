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الرئيسية | خارج الحدود | مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس

مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس

مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس
هسبريس - رويترز
الاثنين 13 غشت 2018 - 15:58

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة، في غشت عام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

واحتشد آلاف التونسيين، أول أمس السبت، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

وتونس واحدة من أكثر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، عام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع المحلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أستاذ متعاقد الاثنين 13 غشت 2018 - 16:03
المساواة ليست موجودة في ديننا الحنيف و الأحق هو العدل و ليست المساواة، ثانياً الدين أولى على أموال الدنيا
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11
2 - abc الاثنين 13 غشت 2018 - 16:14
قانون جيد يرضي الكل العلماني و المتدين اختار التشريع الذي يرضيك من يريد المساواة في الميراث له ذلك من لا يريد له ذلك ايضا
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9
3 - mohamed الاثنين 13 غشت 2018 - 16:18
علا هاد الحساب تونس ليست دولة إسلامية. لقد وضح الله عز و جل الميراث بشكل مفصل في كتابه العزيز و لا نقاش في هذا الموضوع بتاتا لأن الله عز و جل هو العالم بكل شيء و ليس الإنسان لأن هذا الأخير ضعيف لا يعرف شيء بالمقارنة مع الله .و قضي الكلام
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6
4 - Amin الاثنين 13 غشت 2018 - 16:20
لاحول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم. إن أحكام الميراث ثابتة في الشرع، ولا مجال للاعتراض على ما حكم به الله، لا من قريب ولا من بعيد. وعلى من يحاولون بلبلة الناس في أفكارهم أن يتقوا الله، فإن القبر قريب واللقاء بالله حق .
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6
5 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الاثنين 13 غشت 2018 - 16:30
المساواة في الإرث يجب أن تطبق بقوة القانون ،عدد المشردات بسبب الإرث كبير والمرأة متضررة من عدم المساواة ، تجد الشخص سكير وقاطع طريق ويعنف والديه وفي الأخير يقول لك يجب احترام الشريعة ، أي شريعة يامجرم ،تجده لا يصلي ولا يصوم أو ملحد وفي مسألة الإرث يصبحا حريصا على تطبير الشريعة ، مجتمع النفاق يجب ترويضه بالقانون
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6 - نصر الاثنين 13 غشت 2018 - 16:36
لقد شرع الله كل شيئ في كتابه ،ولا تبديل لشرع الله ولكلامه ، ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الظالمون .إحذروا عذاب الله وعقابه
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3
7 - غرائب الدنيا الاثنين 13 غشت 2018 - 16:37
عقيدة اليهود في الإرث الإبن الأكبر يرث تقريبا كل شئ لم أسمع يوما أي جهة أو منظمة تطالب اليهود بمساوات الإرث
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2
8 - متابع الاثنين 13 غشت 2018 - 16:39
ستكون النتاءج مبهرة وغير متوقعة من طرف عامة الناس وكذلك من طرف الاخوانيين الاخوانيين وخصوصا فيما يتعلق بالتعصيب الكل سيختار عدم تطبيق "الشريعة"
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9 - متتبع الاثنين 13 غشت 2018 - 16:42
اظن ان السبسي اصيب بالزهايمر في اخر أيامه.....
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10 - عاقل بعقله الاثنين 13 غشت 2018 - 16:43
ليس من العدل إجبار الناس على الاعتقاد بأمور غير مقتنعين بها، الدولة الأقرب للإسلام هي التي تحترم عقائد الناس، تونس اليوم على الطريق الصحيح، حين ربطت طريقة قسمة التركة بحسب عقيدة المتوفى واختياراته في الوصية التي يجب أن تكون بندا رئيسيا وقانونيا، كما نص على ذلك القرآن الكريم .
من أراد القسمة على الشريعة الإسلامية له ذلك، من أراد القسمة المدنية له ذلك،
الدولة العادلة هي الدولة الأقرب للإسلام .
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