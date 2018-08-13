24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"
- "على جسر الشوق".. أسرار رحلة بنت الشاطئ من النيل إلى فاس
- ورشة الإبداع والتغيير تجمع الشباب المغربي
- ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما
- المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين في ذمة الله
انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)
أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يستقبل "انفصالي الداخل" لمناقشة اتفاق الصيد - (92)
- بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن - (88)
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة - (79)
- أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية - (67)
- عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس
اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة، في غشت عام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واحتشد آلاف التونسيين، أول أمس السبت، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
وتونس واحدة من أكثر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، عام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع المحلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
من أراد القسمة على الشريعة الإسلامية له ذلك، من أراد القسمة المدنية له ذلك،
الدولة العادلة هي الدولة الأقرب للإسلام .