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كُتّاب وآراء
مهاجرون يدفعون المال للسكن في إسطبلات مالطا
داهمت السلطات في مالطا مزرعة سابقة للماشية، حيث عثرت على ما يصل إلى 120 مهاجرا يعيشون في ظل ظروف غير إنسانية.
وقالت إدارة التخطيط في مالطا إن المزرعة، الواقعة في قرية كورمي، قد تحولت إلى مساكن مؤقتة لتلبية احتياجات العمال الأجانب الباحثين عن أماكن رخيصة للسكن فيها.
وأوضح المهاجرون أنهم يدفعون نحو 100 يورو شهريا للبقاء في الأكشاك التي كانت مخصصة للماشية.
وقالت قوات إنفاذ القانون والشرطة إنهم لم يجدوا مرافق أساسية بالغرف المؤجرة للمهاجرين، فضلا عن افتقارها للخصوصية.
كما لفتت الانتباه إلى اكتظاظها بشكل كبير، وعدم توافر الاماكن المخصصة للاستحمام اوالمراحيض المناسبة، ما يشكل خطرا على صحةمستخدميها.
وقامت السلطات بإغلاق جميع المباني الموجودة في المزرعة، والتي قالت إنه تم تحويلها مساكن بشكل غير قانوني.
ولكن المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، شوهدوا في الشوارع لاحقاً وهم يطلبون من الصحفيين مساعدتهم في العثور على مساكن بديلة.
يذكر أن الازدهار الاقتصادي في مالطا أدى إلى ارتفاع قيمة الايجارات واستقرار آلاف المهاجرين في البلاد، إلا أن المنظمات الإنسانية تقول إن هذا يعني أيضاً ارتفاع حجم العمالة غير القانونية.