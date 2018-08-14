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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي يصف مساعدته السابقة بـ"الحمقاء"

الرئيس الأمريكي يصف مساعدته السابقة بـ"الحمقاء"

الرئيس الأمريكي يصف مساعدته السابقة بـ"الحمقاء"
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 00:37

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعدته السابقة "أماروس مانيغولت نيومان" ووصفها بـ"الحمقاء"، وذلك إثر نشرها مقتطفات من كتابها حول البيت الأبيض، الذي يحمل عنوان "المختل: مشاهدة من بيت ترامب الأبيض".

ووصف ترامب مساعدته السابقة عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر الإثنين بـ"الحمقاء"، وشدد على أن "طردها كان للمرة الأخيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "سبق أن طردت (نيومان) لثلاث مرات، وتوسلت لي (من أجل) وظيفة"، مضيفا أنها "توسلته والدموع في عينها".

وتابع ترامب هجومه على مساعدته السابقة بالقول: "الموظفون في البيت الأبيض يكرهونها، فقد كانت شريرة وليست ذكية" وفق تعبيره.

وحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت مقتطفات من الكتاب، فإن نيومان مساعدة ترامب السابقة لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، شككت في القوى العقلية لترامب، وتعتزم نشر الكتاب بالكامل غدا الثلاثاء.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكتاب تضمن حديث لنيومان عن رؤيتها ترامب وهو "يبتلع وثيقة رسمية سرية"، في سياق تشكيكها في قواه العقلية.

وكانت "نيومان، أقيلت صيف العام الماضي، على إثر خلافات حادة مع ترامب، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة "شارلوتسفيل" بولاية فرجينيا، بين اليمين المتطرف ومناهضي العنصرية.

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