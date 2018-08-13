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الرئيسية | خارج الحدود | مصائب انهيار الليرة التركية فوائد للسياح العرب

مصائب انهيار الليرة التركية فوائد للسياح العرب

مصائب انهيار الليرة التركية فوائد للسياح العرب
هسبريس - رويترز
الاثنين 13 غشت 2018 - 22:25

أقبل السياح الأجانب في تركيا على متاجر المنتجات الفاخرة لاقتناص الفرص، اليوم الاثنين، مستفيدين من زيادة قوتهم الشرائية جراء أزمة العملة في البلاد، والتي دفعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند أكثر من سبعة ليرات للدولار.

واصطف زوار معظمهم من العرب في صفوف لا تكاد تتحرك أمام متاجر "شانيل" و"لوي فيتون" في نيشانتاشي، وهو أحد الأحياء الراقية في اسطنبول، لاستغلال هبوط الليرة التي فقدت 18 بالمئة من قيمتها يوم الجمعة فحسب.

وقالت فاطمة علي من الكويت، والتي تزور المدينة مع ابنتيها، "نشتري الملابس، نشتري مستحضرات التجميل، نشتري علامات شهيرة.. الأسعار رخيصة جدا".

وشأنها شأن كثير من المتسوقين الآخرين، جلبت فاطمة حقائبها معها لتملأها، وانتظرت خارج متجر لمستحضرات التجميل ومعها ثلاث حقائب.

وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وسط مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد، ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة، وتردي العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأفاد موظف في متجر للملابس الفاخرة، رفض نشر اسمه، بإن عدد المتسوقين مرتفع بشكل غير عادي، حتى في موسم الذروة، وعزا ذلك إلى ضعف الليرة.

وقال متسوق مصري إنه وفر نحو ألف دولار بالمقارنة مع شراء الهدايا والملابس نفسها في بلده، بينما ذكر خالد الفهد من الكويت "نأمل، من أجل تركيا، أن تتحسن العملة. وفي الوقت نفسه نأمل، من أجل الزبائن هنا، أن تبقى الليرة كما هي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ahmed الاثنين 13 غشت 2018 - 22:41
اين تفاخرك يا اردوغان وادعاءك بالقوة.

الم اقل لك ان اليهود يتحكمون في العالم وقادرون علي كسر شوكتك اقتصاديا
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-72
2 - mmmmmmmmmm الاثنين 13 غشت 2018 - 22:42
مصائب قوم عند قوم فوائد....اللهم لا شماتة
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23
3 - tetuania الاثنين 13 غشت 2018 - 22:47
فوائد بالنسبة للاخوان الخلجيين ماشي العرب كاملين اللي غادي يمشي ل luis vitton chanel gucci ما واقفشي على الليرة تهبط ولا ترتفع. انا في هذه الاثناء متواجدة في اسطنبول و العديد من محلات الاكل و الملابس زادو الاثمنة ديالهم مقارنة بفترات سابقة. المهم الله يصلح الاحوال
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22
4 - متابع الاثنين 13 غشت 2018 - 22:48
انهيار العملة في مصلحة الأجنبي لكن ضحية انهيار العملة هم الطبقة المتوسطة والفقيرة في تركيا لأنهم مازالوا لم يستوعبو معنى انهيار العملة الدي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وان أموالهم فقدت قيمتها وهدا ما يسمى بالتضخم في البلاد
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13
5 - علاء الدين الاثنين 13 غشت 2018 - 22:50
اتلقا غير العرب هما اللي همهم هادشي الفرج والبطن والحوايج
عوض يضامنو معاهم استغلوا عمر المسلمين يتاحدو
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13
6 - nourani الاثنين 13 غشت 2018 - 22:58
ويل لمن اشارت اليه العين ولو بالخير وتبقى تركيا شامخة ومفخرة للمسلمين
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1
7 - ولد حميدو الاثنين 13 غشت 2018 - 23:02
تبين بأن اقتصاد تركيا يعتمد على الاستثمارات الأجنبية و الخليجية بالخصوص و قليل من يعرف بأنه يمنع عليها استخراج المعادن لمدة 100سنة بسبب تأييدها لهتلر فهل سمعتم يوما ما بشركة تنقب عن البترول أو الغاز بتركيا
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0
8 - Chicago Town الاثنين 13 غشت 2018 - 23:02
لا أظن ان الأسعار ستكون رخيصة. لانه الثمن سوف تزيد بانهيار الليرة و هو ما يسمى بالتضخم. يعني الشيء الذي كان يساوي $50 و بالليرة 150. الان سوف يساوي 350 ليرة. الا اذا كانت تركيا تريد ادخال العملة عن هذه الطريقة. تركيا لا تصنع هده المنتوجات الفاخرة فكلها مستوردة. يعني بالدولار أو الأورو . و الله اعلم.
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9 - zakaria الاثنين 13 غشت 2018 - 23:08
فالنسبة لكويت فعملتهم اقوى عملة فالعالم
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