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كُتّاب وآراء
أردوغان يتعهد بمحاسبة "إرهابيين اقتصاديين" على تهاوي الليرة
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "إرهابيين اقتصاديين" بالتآمر للإضرار بتركيا عن طريق نشر تقارير كاذبة، وقال إنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة مع بدء السلطات تحقيقات بشأن المشتبه بتورطهم في ذلك.
وكانت الليرة قد فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام. وارتفعت العملة التركية في وقت سابق من اليوم الاثنين من أدنى مستوى وصلت إليه وبلغ 7.24، بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير السيولة، لكنها ظلت تتعرض لضغوط بيع واستمر ضعفها في التأثير على الأسواق العالمية.
وقال أردوغان لمجموعة من السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بأنقرة: "هناك إرهابيون اقتصاديون على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبرزا أن الهيئة القضائية والسلطات المالية تتخذان إجراءات للرد على ذلك.
وأفاد الرئيس التركي بأن شائعات انتشرت عن أن السلطات قد تفرض قيودا على رأس المال ردا على انخفاض قيمة العملة التي نزلت بنسبة 18 بالمئة يوم الجمعة وحده.
من جهتها، حددت وزارة الداخلية حتى الآن 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا بشأن سعر الصرف قالت إنها كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الحسابات، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.
ومن ناحية أخرى، ذكرت محطة "سي.ان.ان ترك" التلفزيونية ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن مكتبي الادعاء العام في إسطنبول وأنقرة فتحا تحقيقات بشأن أفراد يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وأعلن مجلس أسواق المال ومجلس الجرائم المالية أنهما سيتخذان إجراءات قانونية كذلك ضد من ينشرون معلومات مضللة عن المؤسسات المالية أو يقولون إن الحكومة ستصادر الودائع بالعملات الأجنبية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية، براءت البيرق، صهر أردوغان، إن تركيا ستبدأ تنفيذ خطة عمل اقتصادية اليوم الاثنين، مؤكدا أهمية ضبط الموازنة العامة، واستبعد أي مصادرات للودائع المصرفية الدولارية أو تحويلها إلى الليرة.
ويقول اقتصاديون إن انخفاض الليرة يرجع إلى مخاوف بشأن نفوذ أردوغان على الاقتصاد ودعوته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب اعتقال قس أمريكي وخلافات أخرى.
وأكد أردوغان اليوم وجهة نظره القائلة بأن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون في قضية تتعلق بالإرهاب، تمثّل طعنة في الظهر من حليف في حلف شمال الأطلسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
وقف لهم الند للند و تعامل معهم بذكاء عالي،يستحق ان يفتخر به،
الله يوفق على هذه الرجولة.
يدعي نصره المسلمين و يوجد في بلده سفاره اسرائيلية
في الاخير أردوغان مسكين ورجل
موامره في داخل وحقد الدول الجوار له وتأمر دول بترو دولار عليه و الصهاينه عليه وطعن من خلف من طرف ترامب يريدون تقزيم أردوغان وتخلص منه.
مشكل الدول الاسلاميه أو العربيه أنها دول فاشله تقبل العبودية وعندما يضهر رئيس يغرد خارج سرب كمرسي اواو يتم تخلص منه حت لو أد الامر لغتياله وتنصيب رئيس يركع لاسياده الامبرياليين
لماذا "محاربة" دولة مهمة في المنطقة؟
لماذا تغيير عاصمة في وقت معين؟
ولماذا استغلال ورقة "قس"؟
ولماذا ضد اردوغان دو الخلفية الواضحة المسلمة؟
يبدو لي ان هنالك مشكلة لدى بعض السياسيين في وقت تصل نوعية سياساياتهم الى باب مسدود؟
يلعبون لعب اليمين المتطرف على وثر الدين...والاختلاف.
يبدو لي من كل هذا ان الاشكال هو ان بعض القوى لم تقرا تطورات المجتمعات المختلفة...حساسياتها...ماتتقبله...ومالم تعد تتحمله. .. بما فيه الكفاية ولا تفهمه ولا زالت تنتظر في الكثير من الاحيان علاقات الماضي...
تصوروا معي ان رئيس الفلبين الدولة الفقيرة الصغيرة نعت اوباما بابن ... حاشاكم
وجنوب كوريا امام الامم المتحدة نعت ترمب بالاحمق...
و نجد ترمب لازال ينعت بعض الدول بجزر الموز وبلدان...
المهم اظن ان معضم مراكز البحت والتحليل في الغرب بحاجة الى اعادة قراءة لانها لم تعد ترى الحقيقة وهنا المشكلة
pour les états unis c'est un petit pays facile à être détruit économiquement . Erdogan est devenu fou pour se mesurer à la première puissance au monde et lancer des menaces contre elle.La Turquie va devenir comme l'Iran si Erdogan ne fait pas attention à ses paroles .