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عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 07:17
قال الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل تهديدا عالميا، بسياساته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ.
وكتب غل على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يقول: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يكتب تغريدات مخجلة بخصوص تركيا، يمثل تهديدا عالميا، بسياساته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ، منذ أول يوم لترشحه للرئاسة".
وأضاف: "على جميع دول العالم التعاون لمواجهة هذا التهديد، من أجل السلام والتجارة".