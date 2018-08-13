مئات الجرحى في انهيار منصة مهرجان إسباني

هسبريس - رويترز

قالت السلطات المحلية إن مئات الأشخاص أصيبوا، بينهم اثنان في حالة خطيرة، حينما انهارت منصة خشبية بمهرجان للموسيقى على شاطئ في شمال غرب إسبانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى في الحادث الذي قالت حكومة إقليم غاليثيا إنه تسبب في إصابة 316 شخصا في مهرجان أو. مارسيكينو في فيجو وهي بلدة تابعة لغاليثيا.

وأفاد الحكومة المحلية في بيان بإن تسعة من المصابين لا يزالون في المستشفى وإن اثنين في وحدة العناية المركزة لكن حياتهما غير معرضة للخطر.

وقال أبل كابليرو رئيس بلدية فيغو إن المنصة التي انهارت قبيل منتصف الليل مباشرة كان طولها 30 مترا وعرضها عشرة أمتار.

وأضافت الحكومة المحلية أن بيدرو ساورا، معاون وزير الأشغال العامة في الحكومة المحلية، أمر بفتح تحقيق في سبب انهيار المنصة.

وكشف بعض الحضور في المهرجان أنهم كانوا يستمتعون بالموسيقى عندما سمعوا صوت انهيار المنصة.

وقالت شاهدة لتلفزيون (آر.تي.في.إي) "كنا نقفز ثم سمعنا الصوت ورأينا كل شيء ينهار".