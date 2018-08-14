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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين"

تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين"

تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين"
كارولين نيلي بيرو من تونس*
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:10

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الاثنين، دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يثير جدلاً كبيراً في البلاد.

والقانون المطبّق حالياً، المستمدّ من الشريعة الإسلامية، يقضي بأن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة.

وقال الرئيس التونسي في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة يوم المرأة التونسية: "أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً".

إلا أن السبسي أوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحاً أمام اختيار تطبيقه أو عدم تطبيقه، وقال في هذا الإطار: "بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورّث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضاً".

غير مسبوق

وسارعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس إلى الترحيب بقرار رئيس الجمهورية إحالة مشروع القانون على البرلمان، معتبرة إياه "تقدماً كبيراً وغير مسبوق".

بدورها قالت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، وهي هيئة شكّلها السبسي ووضعت سلسلة اقتراحات لتحديث المجتمع التونسي، من أبرزها المساواة في الميراث بين الجنسين: "نحن نعطي الأمل لكل النساء في العالم العربي".

وأعربت المسؤولة الحقوقية عن أملها في أن يحذو المغرب حذو تونس في هذا المجال، لاسيما أن مسألة الميراث التي لطالما اعتبرت في المملكة موضوعا غير قابل للمساس به أصبحت في الآونة الأخيرة مثار جدل.

وما هي إلا بضع ساعات على إعلان السبسي إحالة مشروع القانون على البرلمان حتى احتشد وسط العاصمة حوالي ألفي متظاهر، حسب الشرطة، وبينهم عدد كبير من النساء، للتعبير عن فرحتهم ودعمهم لهذه الخطوة.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين أطلقوا هتافات تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وأن عددا من المتظاهرات رفعن الأعلام التونسية وأخريات التحفن بها.

وكانت تظاهرة مناهضة للمقترحات التي وضعتها لجنة الحريات الفردية والمساواة جرت السبت في العاصمة، وشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص.

وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل بين سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي قدمتها "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي شكّلها الرئيس قبل عام لترجمة مبدأ المساواة بين التونسيين الوارد في دستور العام 2014 في القوانين.

وكان دستور البلاد الجديد أقرّ عام 2014 في خضم موجة "الربيع العربي" وبعد سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

واقترحت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" أن يكون الإرث العائلي موزعاً بشكل متساو بين الرجل والمرأة. إلا أنه يحق للمورّث مع ذلك الذهاب إلى الكاتب العدل لتوزيع ميراثه حسب قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

ومن الصعب منذ الآن التكهّن باحتمالات الموافقة على مشروع القانون هذا خلال فترة قصيرة؛ ذلك أن نوابا قلائل أعربوا علنا عن مواقفهم من هذه المسألة الحساسة التي تتسبّب في انقسامات حتى داخل الحزب الواحد.

ويتزامن إعلان مشروع القانون هذا مع مشاكل داخلية تضرب الحزب الحاكم "نداء تونس" الذي أسسه السبسي عام 2012، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019.

ويسعى حزب نداء تونس إلى تعزيز وضعه بمواجهة حزب النهضة الإسلامي الذي يملك حاليا أكبر عدد من النواب في البرلمان.

ودعا رئيس البلاد نواب حزب النهضة إلى التصويت على مشروع القانون الذي يفترض أن يعرض على النواب لمناقشته بعد العطلة البرلمانية الصيفية، وأعرب عن الأمل في أن ينظر حزب النهضة "كعنصر بارز في مجلس الشعب (...) بعناية التفتح" في مشروع القانون "لأنه مشروع مستقبل تونس".

ومع أن حزب النهضة عبر عن "احترازات" حيال مشروع القانون، حسب السبسي نفسه، فإنه لم يتخذ بعد موقفا واضحا منه.

الدولة المدنية

وقال القيادي في حزب النهضة علي العريض في خطاب ألقاه الاثنين: "النضال والعمل من أجل حقوق المرأة ودعم موقعها وتطويرها (...) المستمر المرير والطويل، ليس ضد الرجل بل معه وبشراكة معه، ليس ضد الأسرة بل بها ومعها، وليس ضد الدين والهوية بل من داخله ومن مقاصده وقيمه السمحة".

أما حزب نداء تونس، الذي ينقسم نوابه إزاء مشروع القانون هذا، فأكد في بيان الأحد أن "تحقيق المساواة الكاملة يبقى هدفا نبيلا والشروط لتحقيقه اليوم مجتمعة".

ويعتبر الذين يدعمون إعطاء الذكر ضعف حصة الأنثى من الميراث أن على الرجل أن يؤمن حاجات منزله وأسرته.

من جانبها، ترى حليمة جوني، العضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن "الأدوار تغيرت اليوم وباتت المرأة مسؤولة عن والديها وعن عائلتها، والرجل لم يعد وحده المسؤول أو رأس العائلة"، وزادت: "لا بد للقانون أن يعدل بناء على هذا التغير".

وجرت السبت تظاهرة ضد عمل اللجنة الخاصة بالحريات الفردية والمساواة جمعت آلاف الأشخاص أمام البرلمان التونسي، وحمل بعضهم المصاحف وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا إسلام".

في المقابل دعت جمعيات عدة إلى تظاهرة أخرى دعما للمساواة في الإرث.

وشدد الرئيس التونسي على أن تونس "دولة مدنية" بموجب الدستور.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - hmida la feraille الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:11
لو كانت بلد ما تطبق الشريعه الاسلاميه لانزل الله عليهم خيرات و ميرات كثيره تورث من بعد. اما الان بهذه الانظمه العلمانيه التي تقلد الغرب في نمط الحياه فلا يوجد خير او شيئ يورث لبعدهم عن طريق الله. لو امنت اهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء. تونس كانت دايما علمانيه
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18
2 - عادل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:15
لاحولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
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33
3 - واش " فو" و لا فيه " الديفو" الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:20
للذين يحتارون من التعلمن المسعور الذي ينهجه الباجي قائد السبسي غير مبالي للعواقب فالأمر راجع أولا لانعزاله عن المجتمع، فالسيد بورجوازي منفصل تماما عن الواقع، ثانيا لالتقائه صيف 2015 بالقصر الرئاسي بأحد مهندسي السياسة العالمية سرا، جورج سوروس أشهر مضارب مالي في العالم، صاحب مؤسسة " منظمات المجتمع المفتوح " open society foudations و رأس مالها 18 مليار دولار !!! و هي تمول حركات الشذوذ الجنسي lgbt و الفيمين femen و في العالم الإسلامي دعاة الإلحاد و الإفطار العلني لرمضان و المساواة في الإرث... و هي ممولة لمنظمات الفتنة كأمنستي. و مراسلون بلا حدود، و هيومان رايتس ووتش ... المهم من الآخر أن مشكلة السبسي أنه منفصل عن المجتمع و يعتقد أن الشعب التونسي هو شعب صالونات الويسكي الفاخر في العاصمة، و لنرى ماذا سيحدث إن بدأ في التطبيق ، لا كلام الآن و الأيام بيننا ، نلتقي قريبا
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1
4 - ولد حميدو الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:21
اظن بأنها املاءات خارجية فلو كانت تلك الدول ديمقراطية فالحل هو استفتاء الشعب التونسي و انا متأكد بأن الأغلبية سترفض مخالفة الشريعة الإسلامية اما من أراد أن يساوي بين أبنائه في حياته فمن سيمنعه اما ادا سايرنا الدول الغربية فسيصبحون وصايا عنا حتى في ديننا و طبعا عندهم عملاء يخدمون اجنداتهم و سمعت واحدا منهم على قناة فرانس 24 يؤيد حذف آيات من القرآن الكريم تحرض على الإرهاب حسب زعمهم
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18
5 - Hasan الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:21
عوض محاربة الفساد والدعارة والبنوك الربوية والخمر والسهرات الماجنة.....يحاربون شرع الله واسفاه على امة الاسلام والمسلمين
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19
6 - حاءر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:25
والله اليوم أصبحنا في حيرة من أمرنا ،هل الزمن هو من تغير أم نحن البشر من تغيرنا هل فرضت علينا أشياء ،هل فكرنا هو من استعمر،هل الدين الإسلامي أصبح غير ملاءم لهذا العصر وحاشا لله.
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9
7 - شمس الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:28
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين......صدق الله العظيم....انتهى الكلام
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8 - عثمان الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:28
حسبنا آلله ونعم الوكيل. اتريدون تغيير ما انزل من عند الله.
هذا هو الخروج عن الشريعة الإسلامية. اتقوا ربكم يا أولياء أمورنا.
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11
9 - كريم الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:33
مبروك لكل التوانسة. لطالما غبطتهم لكونهم سباقين في مجال حقوق المرأة والجميل في الامر انهم تركو الحرية لمن يريد تطبيق الشرع في ابناءه ان يفعل ذلك.
عقبال للمغرب وباقي الدول المسلمة.
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-9
10 - Hamo nait Ali الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:36
برافو، تونس في طريق الديمقراطية
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-19
11 - سامحنا الله الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:39
ونقول نحن مسلمون نريد النصر من الله
ربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن نظن أننا أعلم وأدرى بشؤوننا من الله عز وجل
يارب أشهدك أني بريئ من هذا الظلم العظيم في الدنيا والآخرة
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5
12 - AL CAPONE الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:41
سالوتي...
إلا ضرب بوكم شي زلزال ولا شي مصيبة كحلة أيها الشعب التونسي(لا أعمم بالطبع ) ما تلومو إلا روسكم !!!
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-5
13 - مغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:46
في تونس عند الطلاق يتقاسم الزوجين نفقة الاولاد حسب قانون المساواة .هنا في المخرب مطلقات يرسلن ازواجهن لسجن من اجل د راهم باش يزهاو مع
العشيق ديالهم ويخدم عليها طليقها طول حياته ولو تكون هي ميسورة
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3
14 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:50
تركيا هي الاخرى تحكم بالقوانين المدنية ولها حقوق المساوات بين الرجل والمراة منذ عقود..ولا احد من المسلمين والعرب ينتقدها،، يكفي ان الاتراك اليوم اصبحوا يقطفون ثمار العلمانية ،، علما ان تركيا تعتبر اليوم احسن من جل الدول العربية والاسلامية..وثاني دولة اسلامية متقدمة بعد ماليزيا؟
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5
15 - ملاحظ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:55
"يريدون أن يطفىءوا نور الله والله متم نوره ولوكره الكافرون"
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-2
16 - jabbal الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:59
هذه هي نتيجة ثورة الياسمين الذي قام بها أشقاؤنا التونسيون
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0
17 - Mohajir الثلاثاء 14 غشت 2018 - 01:59
سبحان الله دولنا عربية إسلامية ياحصرتاه أصبحت مثل العاهرة عطيها لفلوس تجالس الشيطان
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-3
18 - زوج لأربع نساء الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:03
الحرب القادمة ستكون بين الرجال و النساء،

و دائما المساوات في صالح الرجل،
فعندما تقل مرأة احترامها علي في الشارع ساطرحها ارضا، و عوض ان يزج بي في السجن بتهمة الاعتداء ،سنتلقى تهمة تبادل الضرب و الجرح بين شخصان
هههه
و عند الطلاق سأطلب نفقة المتعة انا ايضا، فقد تمتعت زوجتي بي و استغلتني ايضا
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