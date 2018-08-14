سيارة تصدم حواجز البرلمان وتخلف مصابين بلندن

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شرطة لندن إصابة عدد من المارة، اليوم الثلاثاء، حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني؛ مشيرة إلى أنه تم توقيف سائق السيارة.

وقالت الشرطة، في بيان على موقع "تويتر"، إن سيارة صدمت الحواجز أمام البرلمان، وقام أفراد الشرطة في المكان بتوقيف السائق؛ وقد أصيب عدد من المارة.

ولم تشر الأجهزة الأمنية البريطانية إلى الاشتباه بعمل إرهابي في ما جرى، واكتفت بوصف الأمر بـ"حادث صدم".

جدير بالذكر شارع وستمنستر شهد، العام الماضي، اعتداء عندما أقدم شخص على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز، في وسط لندن.

الحادث نفسه عرف ترجل السائق من سيارته ويطعن شرطيا أمام مبنى البرلمان، في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين، وانتهى بمقتل منفذه.