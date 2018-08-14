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الرئيسية | خارج الحدود | شاب غاضب يطعن أربعة أشخاص جنوب فرنسا

شاب غاضب يطعن أربعة أشخاص جنوب فرنسا

شاب غاضب يطعن أربعة أشخاص جنوب فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:30

طعن شاب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في بلدة فرنسية جنوب البلاد، أحدهم أصيب بجروح خطيرة وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التحقيقات تستبعد "فرضية العمل الإرهابي".

وكان مرتكب الإعتداء، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، يزعج مجموعة من الفتيات أمام منزله عندما مر به عاملان بسيارة إسعاف، حيث توقفا لثنيه عن فعله، حسب صحيفة "لو باريزيان".

ووفق المصدر نفسه فقد غضب الشاب، الذي توجه إلى منزله لالتقاط سكين، وقام بطعن الرجلين واثنين آخرين من السكان، أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:05
منذ أيام شاهدت شاهدت روبورتاج يتحدث عن ظاهرة التحرش بالنساء حيث تعلق إختصاصية في تلك الظاهرة ناصحة السكان أنه في حالة مفاجئتهم بحالة تحرش شاب بفتاة فلا يستحسن مواجهة ذلك الشاب لأن هذا قد يزيد الأمر سوء وقد تأتي الأمور لما لا تحمد عقباه وأفضل شيء القيام به في تلك الحالة هو أن تسأل الشاب مثلا عن شارع أو مكان ما في المدينة حتى تلفت بالتالي نظره وفي نفس الوقت تعطى للفتاة فرصة للهروب ولإنسحاب بهدوء
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32
2 - كريم العلمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:39
و الله بمجرد ما قرات هدا الخبر قلت في تفسي "اراهن ان الامر يتعلق ب مهاجر مسلم..." ثم بحثت في غوغل فوجدت ان الامر بالفعل يتعلق ب لاجيئ افغاني ! هل اعاني انا ايضا من اعراض "الاسلاموفوبيا" ? ;o)
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-1
3 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:51
في الحقيقة هذا الأمر مرده الى العامل النفسي من جهة، والجانب التربوي من جهة أخرى والله أعلم.
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