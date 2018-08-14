شاب غاضب يطعن أربعة أشخاص جنوب فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

طعن شاب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في بلدة فرنسية جنوب البلاد، أحدهم أصيب بجروح خطيرة وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التحقيقات تستبعد "فرضية العمل الإرهابي".

وكان مرتكب الإعتداء، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، يزعج مجموعة من الفتيات أمام منزله عندما مر به عاملان بسيارة إسعاف، حيث توقفا لثنيه عن فعله، حسب صحيفة "لو باريزيان".

ووفق المصدر نفسه فقد غضب الشاب، الذي توجه إلى منزله لالتقاط سكين، وقام بطعن الرجلين واثنين آخرين من السكان، أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرئة.