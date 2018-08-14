24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/08/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة
- نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية
- "جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة
- مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا
- شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء
حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)
شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة (4.67)
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة - (115)
- تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" - (95)
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟ - (92)
- حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق - (59)
- أردوغان يتعهد بمحاسبة "إرهابيين اقتصاديين" على تهاوي الليرة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شاب غاضب يطعن أربعة أشخاص جنوب فرنسا
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:30
طعن شاب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في بلدة فرنسية جنوب البلاد، أحدهم أصيب بجروح خطيرة وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التحقيقات تستبعد "فرضية العمل الإرهابي".
وكان مرتكب الإعتداء، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، يزعج مجموعة من الفتيات أمام منزله عندما مر به عاملان بسيارة إسعاف، حيث توقفا لثنيه عن فعله، حسب صحيفة "لو باريزيان".
ووفق المصدر نفسه فقد غضب الشاب، الذي توجه إلى منزله لالتقاط سكين، وقام بطعن الرجلين واثنين آخرين من السكان، أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرئة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حسن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:05
منذ أيام شاهدت شاهدت روبورتاج يتحدث عن ظاهرة التحرش بالنساء حيث تعلق إختصاصية في تلك الظاهرة ناصحة السكان أنه في حالة مفاجئتهم بحالة تحرش شاب بفتاة فلا يستحسن مواجهة ذلك الشاب لأن هذا قد يزيد الأمر سوء وقد تأتي الأمور لما لا تحمد عقباه وأفضل شيء القيام به في تلك الحالة هو أن تسأل الشاب مثلا عن شارع أو مكان ما في المدينة حتى تلفت بالتالي نظره وفي نفس الوقت تعطى للفتاة فرصة للهروب ولإنسحاب بهدوء
2 - كريم العلمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:39
و الله بمجرد ما قرات هدا الخبر قلت في تفسي "اراهن ان الامر يتعلق ب مهاجر مسلم..." ثم بحثت في غوغل فوجدت ان الامر بالفعل يتعلق ب لاجيئ افغاني ! هل اعاني انا ايضا من اعراض "الاسلاموفوبيا" ? ;o)
3 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:51
في الحقيقة هذا الأمر مرده الى العامل النفسي من جهة، والجانب التربوي من جهة أخرى والله أعلم.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3