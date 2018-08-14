الادعاء العام الإيراني يرفض رفع الحظر عن تويتر

هسبريس - د.ب.أ

قال ممثلو الادعاء في إيران، اليوم الثلاثاء، إن موقع "تويتر" ما زال محظورا في البلاد ، رافضين طلب وزير الاتصالات لرفع الحظر.

وقال عبد الصمد خورام عبادي، نائب المدعي العام، إن "تويتر ينتمي إلى أعدائنا الأميركيين ... لذلك لن يتم رفع الحظر عن تويتر".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن خورام عبادي قوله إنه ينبغي على الوزير السعي لتعزيز خدمات الانترنت المحلية بدلا من الترويج لمنصات أمريكية.

جدير بالذكر أن محمد جواد أزري جهرمي، وعمره 35 عاما، هو أصغر عضو في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني. وقد دافع بشكل متكرر عن حرية الإنترنت وانفتاحه بدوره كوزير للاتصالات.

وطلب الوزير السماح باستخدام "تويتر" في الجمهورية الإسلامية الفارسية، قائلا أن النظام القضائي في البلاد منفصل عن الواقع.

ويملك العديد من الشخصيات الإيرانية البارزة ،بمن فيهم روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، حسابات رسمية على تويتر. وحتى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي فقد كتبت تعليقات باسمه على تويتر ، على الرغم من أنه لا يستخدم الموقع بنفسه.

وظلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتليجرام وانستجرام وفيسبوك شوكة في جانب النظام السياسي الإيراني لسنوات ، حيث استخدمها المعارضون لنشر انتقاداتهم وتنظيم المظاهرات.

ومع ذلك فإن العديد من الإيرانيين يتحايلون على الحظر باستخدام تطبيقات "في.بي.إن" . وأعلن خورام عبادي نفسه الشهر الماضي أن 30 مليون شخص في إيران يتحايلون على حظر الإنترنت.