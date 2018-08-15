فصائل فلسطينية تقاطع مجلس "منظمة التحرير"

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين مقاطعتها اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقررة اليوم الأربعاء في رام الله.

وبذلك تنضم الجبهة الديمقراطية إلى كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد في مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي.

وتعتبر كل من الجبهة الشعبية والديمقراطية أكبر فصيلين في منظمة التحرير بعد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلن بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية أن مكتبها السياسي "قرر بالإجماع مقاطعة دورة اجتماعات المجلس المركزي" المقررة اليوم، وستعقد على مدار يومين.

وعزت الجبهة قرارها إلى "تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وتحول السلطة الفلسطينية من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض يحكم بالمراسيم".

ومن المقرر أن تعقد الدورة 29 لاجتماعات المجلس المركزي في مدينة رام الله، علما أن آخر اجتماعات للمجلس عقدت في يناير الماضي.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن عباس سيلقي خطابا في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي.

وذكر أبو يوسف أنه تم إنجاز كافة التحضيرات لإنجاح هذه الدورة، وسيصل أعضاء المجلس المركزي المقيمين في الخارج ومن قطاع غزة إلى رام الله بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لذلك .

وأوضح أن جدول أعمال المركزي يتضمن مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، ومستقبل العلاقة مع إسرائيل.

والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني الذي كان عقد دورة اجتماعات له قبل ثلاثة أشهر.