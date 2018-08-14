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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحرر صيادين إيرانيين اعتقلتهم قبل عام

السعودية تحرر صيادين إيرانيين اعتقلتهم قبل عام

السعودية تحرر صيادين إيرانيين اعتقلتهم قبل عام
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:45

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول من طهران قوله، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين اعتقلهم خفر السواحل السعودي العام الماضي.

وأضاف أردشير يار أحمدي، رئيس قطاع الثروة السمكية بإقليم بوشهر الإيراني، أن الصيادين اعتقلوا في المياه السعودية في يونيو 2017 وأفرج عنهم هذا الأسبوع بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية مع الرياض.

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