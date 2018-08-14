انهيار جسر على طريق سريع في جنوة الإيطالية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت سلطات الحماية المدنية المحلية في مدينة جنوة الإيطالية انهيار جسر على طريق سريع.

وأضاف المصدر نفسه، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الإنقاذ تتواصل وسط مخاوف من وجود ضحايا.