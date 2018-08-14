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كُتّاب وآراء
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انهيار جسر على طريق سريع في جنوة الإيطالية
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:55
أعلنت سلطات الحماية المدنية المحلية في مدينة جنوة الإيطالية انهيار جسر على طريق سريع.
وأضاف المصدر نفسه، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الإنقاذ تتواصل وسط مخاوف من وجود ضحايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - خليل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:26
كما ترون... هذا يقع حتى في البلدان المتحضرة : فيضانات، حوادث القطارات، انهيارات، سرقات بالعنف، رشاوى... وما إلى ذلك... او وقع مثل هذا في المغرب مثلا لبدأت المقارنات الفارغة.
تعليق غير لائق
-11
2 - الدكالي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:50
نطلب الله السلامة و العافية للجميع ...20قتيل على الأقل لحد الساعة
3 - Rufino الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي صاحب التعليق رقم 1 خليل.
لا تقارن إيطاليا بالمغرب. الفرق بين السماء والأرض. نحن و جميع الدول العربية متخلفين و نعتبر أنفسنا أحسن شعوب. نحن بحال النفاخة كبيرة و داخلها خاوي
لا تقارن إيطاليا بالمغرب. الفرق بين السماء والأرض. نحن و جميع الدول العربية متخلفين و نعتبر أنفسنا أحسن شعوب. نحن بحال النفاخة كبيرة و داخلها خاوي
4 - تعقيبا على التعليق ١ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:52
في الدول المتقدمة سيعاقب كل من ثبت تورطه في تزوير او غش .... في بلدنا يتم تكريمه اما مستشارا للملك او رئيسا للبرلمان او وزيرا
5 - اتقي الله ي خليل الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:55
الى خليل:
المقارنة الفارغة هي ما قمت به، كيف تقارن العمل الجاد و الدؤوب الذي تقوم به سلطات دول العالم الأول من تسخيير كل الضروف و بناء البنيات التحتية و من تدخل سريع في حالة الكارثة بما يقوم به سلطات المغرب من تقاعس و نوم و شخير و غش في مواد البناء و عدم مبالات بالأرواح.
جسر جنوة اذا سقط فلأن الامطار و الثلوج و عدد المستعملين من سيارات و شاحنات هو كبيير جدا و لم يترك المجال للصيانة. اما عندنا فلا وجود لقناطر اصلا و ارجع لفيديوات اللفيضان الذي حدث الأسبوع السابق في اوريكا نواحي مراكش لترى كيف يقطع الناس الفيضانات هنا.
المقارنة الفارغة هي ما قمت به، كيف تقارن العمل الجاد و الدؤوب الذي تقوم به سلطات دول العالم الأول من تسخيير كل الضروف و بناء البنيات التحتية و من تدخل سريع في حالة الكارثة بما يقوم به سلطات المغرب من تقاعس و نوم و شخير و غش في مواد البناء و عدم مبالات بالأرواح.
جسر جنوة اذا سقط فلأن الامطار و الثلوج و عدد المستعملين من سيارات و شاحنات هو كبيير جدا و لم يترك المجال للصيانة. اما عندنا فلا وجود لقناطر اصلا و ارجع لفيديوات اللفيضان الذي حدث الأسبوع السابق في اوريكا نواحي مراكش لترى كيف يقطع الناس الفيضانات هنا.
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