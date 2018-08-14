24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)

  2. سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ (5.00)

  3. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  4. تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" (5.00)

  5. خارجية باراغواي: دعم الوحدة الترابية للمغرب دائم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وزير إسرائيلي يؤكد اجتماع رئيس الوزراء العبري بالرئيس المصري

وزير إسرائيلي يؤكد اجتماع رئيس الوزراء العبري بالرئيس المصري

وزير إسرائيلي يؤكد اجتماع رئيس الوزراء العبري بالرئيس المصري
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:00

أكد وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمصر، في ماي الماضي، لبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة.

وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع بعدما أوردت "القناة العاشرة" الإخبارية في إسرائيل النبأ للمرة الأولى أمس الاثنين.

وتحاول مصر والأمم المتحدة الوساطة في هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة؛ وذلك بعد تصاعد العنف عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد تقرير القناة العاشرة بأن الزعيمين المصري والعبري بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي، والإجراءات المصرية على غزة، وإصلاح البنية الأساسية للقطاع وشروط وقف إطلاق النار.

ورد وزير المالية، موشي كاخلون، بالإيجاب على سؤال من إذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كان على علم بالاجتماع، وأضاف: "كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية".

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني مصاعب اقتصادية طاحنة، بينما وصف البنك الدولي الوضع بأنه "أزمة إنسانية "بسبب نقص المياه والكهرباء والدواء.

وتفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على معابرهما الحدودية مع غزة، لاعتبارات تقولان إنها أمنية؛ ما أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع بشكل سريع ومؤثر.

وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى حماس، وجماعات مسلحة أخرى في غزة، كانت قد أطلقت مئات الصواريخ عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية.

من جهة أخرى، نفذت إسرائيل، عبر سلاحها العسكري للطيران، عشرات الضربات الجوية مستهدفة ما تقول إنها "مواقع تابعة لحماس" وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام".

وقتل 161 فلسطينيا، على الأقل، برصاص إسرائيلي في احتجاجات أسبوعية على امتداد الحدود بين غزة والأراضي المحتلة، بدأت يوم 30 مارس؛ فيما قتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا واحدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:07
بعض العرب يخونون فلسطين ولهم علاقات التعاون مع الكيان الصهيوني المحتل مثل مصر و الأردن يجب مقاطعة هذه الدول الخائنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - بوجمعة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:38
عندما يتكلمون على السيسي وكانما يتكلمون عن قائد عضيم يخدم قضية الامة العربية والاسلامية وهو العكس لانهم هم من نصبوه ودعموه ليخدم مصالح اعداء الامة ان ما يوجد عند السيسي في السجون من علماء ودعات ووطنيين لا يوجد عند اسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - زكرياء المغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:47
حتى المغرب أكبر داعم لهم أين نسيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - rachida الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:54
مصر والاردن اذا لم يتعاونوا مع الصهاينة ويقدموا لهم الولاء والمعلومات والدعم بكل اشكاله لن تنعم بلدانهم بالراحة . السيسي لن يختلف عمن سبقه الى عرش مصر من محابات امريكا وال سعود والصهاينة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - البشير الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:54
ومدا تنتظر من نظام عسكري انقلابي اصبح اعلامه عسكرة كالمخزن والاعلام المغربي همه هو التطبيل للنظام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ولد حميدو الثلاثاء 14 غشت 2018 - 14:03
بعض الأخبار لا معنى لها فما هي الغرابة و مصر عندها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل و يتبادلان السفراء و كدلك الأردن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.