24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/08/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- "جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة
- مباراة "السوبر الإسباني" تغيب عن قنوات المغرب بسبب سبتة ومليلية
- إيران تكشف جيلا جديدا من صاروخ قصير المدى
- بحث يحدد تفاصيل اعتداء على شرطي في المحمدية
- مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس
حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)
تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" (5.00)
- تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" - (101)
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟ - (93)
- حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق - (59)
- أردوغان يتعهد بمحاسبة "إرهابيين اقتصاديين" على تهاوي الليرة - (57)
- حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
سقوط قتلى وجرحى في انهيار "جسر جنوة" بإيطاليا
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:49
أودى انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوة شمال إيطاليا، اليوم الثلاثاء ، بحياة 11 شخصا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "الحادث خلف عشرات الضحايا" ، بينما قال وزير النقل من روما، دانييلو تونيتللي، عبر "تويتر" إنه يتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة، وما يبدو أنها مأساة فادحة.
وانهار الجسر، الذي أقيم على الطريق السريع A10 في ستينيات القرن الماضي بجنوة وتمت إعادة هيكلته في عام 2016، فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.