24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)

  2. سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ (5.00)

  3. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  4. تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" (5.00)

  5. خارجية باراغواي: دعم الوحدة الترابية للمغرب دائم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى وجرحى في انهيار "جسر جنوة" بإيطاليا

سقوط قتلى وجرحى في انهيار "جسر جنوة" بإيطاليا

سقوط قتلى وجرحى في انهيار "جسر جنوة" بإيطاليا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:49

أودى انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوة شمال إيطاليا، اليوم الثلاثاء ، بحياة 11 شخصا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "الحادث خلف عشرات الضحايا" ، بينما قال وزير النقل من روما، دانييلو تونيتللي، عبر "تويتر" إنه يتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة، وما يبدو أنها مأساة فادحة.

وانهار الجسر، الذي أقيم على الطريق السريع A10 في ستينيات القرن الماضي بجنوة وتمت إعادة هيكلته في عام 2016، فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.