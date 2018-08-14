سقوط قتلى وجرحى في انهيار "جسر جنوة" بإيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

أودى انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوة شمال إيطاليا، اليوم الثلاثاء ، بحياة 11 شخصا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "الحادث خلف عشرات الضحايا" ، بينما قال وزير النقل من روما، دانييلو تونيتللي، عبر "تويتر" إنه يتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة، وما يبدو أنها مأساة فادحة.

وانهار الجسر، الذي أقيم على الطريق السريع A10 في ستينيات القرن الماضي بجنوة وتمت إعادة هيكلته في عام 2016، فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.