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الرئيسية | خارج الحدود | حريق يقتل عشر نساء في دار للمسنين جنوب الشيلي

حريق يقتل عشر نساء في دار للمسنين جنوب الشيلي

حريق يقتل عشر نساء في دار للمسنين جنوب الشيلي
هسبريس - إفي
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 14:48

لقيت عشر من النساء مسنات، على الأقل، مصرعهن في حريق نشب فجر اليوم الثلاثاء في إحدى دور المسنين بمنطقة تشيجوايانتي جنوب الشيلي.

وذكرت مصادر من هيئة رجال الإطفاء والسلطات المحلية أن الحريق، الجاري التحقيق في أسبابه، شب في المؤسسة الواقعة على بعد 530 كيلومترا من العاصمة سانتياغو، مشيرة إلى أن العديد من النزلاء واجهوا مشكلات في الفرار من المرفق.

جدير بالذكر أن إجمالي 42 من كبار السن كانوا في دار المسنين نفسها، منهم 13 في الجناح المتضرر من الحريق، وجميعهن نساء. إذ تمكنت 3 نساء فقط من الابتعاد عن ألسنة النار، واحدة منهن أصيبت بحروق في إحدى ساقيها ونقلت إلى مستشفى المنطقة.

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