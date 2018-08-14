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الرئيسية | خارج الحدود | طيار ينتقم من زوجته بعملية انتحارية غير مسبوقة

طيار ينتقم من زوجته بعملية انتحارية غير مسبوقة

طيار ينتقم من زوجته بعملية انتحارية غير مسبوقة
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:03

سرق طيار أمريكي طائرة صغيرة، وحطم بها منزله بمدينة "بايسون" التابعة لولاية "يوتا"، في عملية انتحارية أراد من خلالها "الانتقام" من زوجته.

وأظهر مقطع مصور نشره موقع "ميرور" البريطاني، حطام طائرة بيضاء متفحمة، قال إنها تحطمت عند مدخل المنزل، ما تسبب في مقتل الطيار على الفور.

من جانبها، نقلت قناة "أي بي سي نيوز" الأسترالية عن الشرطة الأمريكية قولها إن "دوان يود، وهو طيار متمرس (47 عاما)، سرق طائرة ذات محرك خفيف من صاحب عمله، لتنفيذ "مهمة انتحارية" بهدف قتل زوجته.

وأضافت الشرطة أن "الطيار لقي حتفه على الفور، بينما لم تصب زوجته وابنه المتواجدين في المنزل بجراح خطيرة".

وذكر الرقيب نويمي ساندوفال من الشرطة الأمريكية أن "زوجته وطفلهما كانا حاضرين وقت الحادث، لكنهما لم يصابا بأي مكروه".

وتابع أنهما "تمكنا من الفرار خلال احتراق المنزل".

ووفق المصدر نفسه، اعتقلت الشرطة، قبل 48 ساعة من وقوع الحادث، "يود" بتهمة "العنف الزوجي"، قبل أن تطلق سراحه بكفالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Bizarre الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:26
هذا هو الانتقام بحذافيره مع نتيجة السحر انقلب على الساحر
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25
2 - MouhcineB الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:35
من الطريقة لي بغى يقتل بها الزوجة ديالو نستنتج أنها كانت شيطانة معيشاه في الجحيم :و كون لقى يسرق صاروخ من نازا ..ههه
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3 - فاطمة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:35
ما فهمت والو واش حتا نتوما . دبا واش الطيار مات ولا تعتقل هههه . المهم الله يستر الإنسان ماخصوش يتهور فلحظة غضب
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4 - الباحثون عن السعادة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:40
لكل من يظن أن السعادة هي وظيفة راقية براتب ممتاز، زوجة واولاد، مسكن في فيلا
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0
5 - سعيد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:42
يبدو أنه شخص غير سوي نفسيا و اخد منه الغضب ما اخد، ليفكر في ما فعل،
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6 - مغربي ما بقى فاهم والو الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:43
هادي هي ((((حقوق المرأة))))) اللي بغاو يصدروها لينا يعني تخدم و تصرف و تحطم الصحة ديالك و في الأخير تنبطح و أنت تسمع من زوجتك الأهانات و السب و الشتم و ادا أردت الطلاق وجب عليك اقتسام مالك الدي تعبت من أجله مع جلادك فالكثير من الأمريكيين و يعيشون مع زوجاتهم غصبا حتى بعد معرفتهم أنهن يخونونهم بصراحة أدا استمرو في تهميش الرجال في المغرب النهية ستكون 25 مليون عانس و 20 مليون زان
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-1
7 - مدهش الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:48
لم يستطيع التعايش مع زوجته وعوض أن يحاول الإبتعاد ويبدأ حياة جديدة في مكان أخر خبط راسو مع الحيط ، وماجابها غير فراسو، بقا فيا صاحب الطائرة .
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