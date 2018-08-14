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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:37

أبدت الولايات المتحدة شكوكا قوية، اليوم الثلاثاء، إزاء سعي روسيا للحصول على أسلحة فضائية جديدة من بينها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء فضلا عن إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة يعمل بطريقة "غير طبيعية".

وقالت إليم دي.اس. بوبليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، في كلمة بمؤتمر للأمم المتحدة عن نزع السلاح يناقش اتفاقية جديدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، إن سعي روسيا لامتلاك قدرات فضائية "أمر مقلق".

ورفض مندوب روسي يشارك في المؤتمر تصريحات بوبليت ووصفها بأنها لا أساس لها وافترائية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، في منتدى جنيف في فبراير ، إن هناك أولوية لمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي اتساقا مع مسودة معاهدة مشتركة بين روسيا والصين والتي طرحت قبل عشر سنوات.

لكن بوبليت قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف في مارس آذار عن "ستة أنظمة أسلحة هجومية كبيرة جديدة" من بينها نظام الليزر العسكري المحمول (بيريسفيت).

وأضافت "بالنسبة للولايات المتحدة هذا دليل آخر على أن تصرفات الروس لا تتطابق مع أقوالهم".

ورفض ألكسندر دينيكو، وهو دبلوماسي روسي كبير في جنيف، ما وصفها بأنها "نفس الاتهامات التي لا أساس لها والافترائية التي تستند إلى شكوك وإلى افتراضات وما شابه ذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تقترح إدخال أي تعديلات على مشروع المعاهدة الصينية الروسية.

وقال "نرى أن الجانب الأمريكي يثير مخاوفه الخطيرة بشأن روسيا، لذا تعتقد أنه ينبغي أن يكونوا هم أول من يدعم المبادرة الروسية. ينبغي أن يكونوا نشطين في العمل على تطوير معاهدة من شأنها أن تلبي المصالح الأمنية للشعب الأمريكي بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف "لكنهم لم يقدموا هذه المساهمة البناءة".

ودعا فو كونغ سفير الصين لشؤون نزع السلاح إلى إجراء مناقشات جوهرية حول الفضاء الخارجي لتؤدي إلى إجراء مفاوضات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد بناني الثلاثاء 14 غشت 2018 - 19:59
من طبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت على هذا النظام الجديد وخير دليل على هذا أنها ضخت أزيد من من 716 مليار دولار من ميزانيتها على التسلح .. فهذا دليل قاطع على أن الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي و الغربي لازالت قائمة .
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2 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:12
روس ؤمركان ؤصين خدمن في الفضاء ؤالعراب في الارض كيقتلو في بعضهوم
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3 - hamid الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:22
الناس فين وصلات وحنا مزال عندنا الموسم و الأضرحة وبرنامج كيكنتي كيوليتي وأكبر طاجين وأكبر أومليط والقائمة طويلة خلاصة القول ترامب أفضل رجل
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