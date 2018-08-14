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الرئيسية | خارج الحدود | محاقن تصيب عشرات القرويين بالسيدا في الفيتنام

محاقن تصيب عشرات القرويين بالسيدا في الفيتنام

محاقن تصيب عشرات القرويين بالسيدا في الفيتنام
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:58

أصيب 42 قرويا بشمال الفيتنام بفيروس السيدا، وسط شكوك بأن ممرضة محلية استخدمت محاقن بشكل متكرر، وفق ما قاله الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء .

وذكر موقع "زينج" الإخباري أنه تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى منذ شهر في قرية كيم تونج بإقليم فو ثو، عندما أظهرت الفحوص إصابة امرأة عمرها 59 عاما بالفيروس.

ولم يكن مصدر العدوى واضحا، حيث أثبتت الفحوص خلو زوج المرأة من الفيروس، مما أدى إلى انتشار شائعات بأن عيادة خاصة غير مرخص لها، تديرها الممرضة ها تران ثاو، التي تعمل أيضا بمستشفى محلي حكومي، تعيد استخدام المحاقن أكثر من مرة. لكن ثاو أنكرت الاتهامات.

وأدت الشائعات إلى إجراء فحوص لنحو 490 شخصا، أظهرت إصابة 42 شخصا منهم بفيروس "إتش آي في". ومن بين المرضى رضيعة عمرها 18 شهرا هي المصابة الوحيدة في أسرتها، وفق موقع "زينج".

وذكر لو كوانج ثو، نائب مدير إدارة الصحة بإقليم فو ثو، أنه من الشائع بين سكان إقليمه المنعزل الجبلي أن يترددوا على عيادات غير مرخص لها. وقال: "نظرا إلى صعوبات السفر والتكتلات السكنية المتفرقة في المنطقة، يلجأ المحليون، في كثير من الأحيان، إلى زيارة الأطباء المقيمين بالمنطقة في منازلهم بدلا من التوجه إلى العيادات الصحية المناسبة"، مضيفا أن إدارته لم تقرر بعد سبب تفشي الفيروس.

وحذر ها كي سان، نائب رئيس لجنة الشعب المحلية، من نسج استنتاجات متسرعة. وقال إن "الأمر الأهم هو تقديم المشورة والدعم للمرضى ذوي الحظ العاثر".

ويجري التحقيق بشأن تفشي الفيروس.

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