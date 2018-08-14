24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغاربة في "تشابولات" إسبانيا .. حيثُ يتكسر الحلم الأوروبي
- البراهمة: "البيجيدي" يخدم السلطوية .. والخلل في السياسة الاقتصادية
- عن هلال المشرق والمغرب
- مواد سهلة التعفن ترفع حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف
- مصائب انهيار الليرة التركية فوائد للسياح العرب
قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية (5.00)
- تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" - (114)
- بين الفتاوى والآراء .. "كريدي الحولي" يقسم بارزين في الحقل الديني - (85)
- هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟ - (80)
- التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية - (60)
- قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاقن تصيب عشرات القرويين بالسيدا في الفيتنام
أصيب 42 قرويا بشمال الفيتنام بفيروس السيدا، وسط شكوك بأن ممرضة محلية استخدمت محاقن بشكل متكرر، وفق ما قاله الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء .
وذكر موقع "زينج" الإخباري أنه تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى منذ شهر في قرية كيم تونج بإقليم فو ثو، عندما أظهرت الفحوص إصابة امرأة عمرها 59 عاما بالفيروس.
ولم يكن مصدر العدوى واضحا، حيث أثبتت الفحوص خلو زوج المرأة من الفيروس، مما أدى إلى انتشار شائعات بأن عيادة خاصة غير مرخص لها، تديرها الممرضة ها تران ثاو، التي تعمل أيضا بمستشفى محلي حكومي، تعيد استخدام المحاقن أكثر من مرة. لكن ثاو أنكرت الاتهامات.
وأدت الشائعات إلى إجراء فحوص لنحو 490 شخصا، أظهرت إصابة 42 شخصا منهم بفيروس "إتش آي في". ومن بين المرضى رضيعة عمرها 18 شهرا هي المصابة الوحيدة في أسرتها، وفق موقع "زينج".
وذكر لو كوانج ثو، نائب مدير إدارة الصحة بإقليم فو ثو، أنه من الشائع بين سكان إقليمه المنعزل الجبلي أن يترددوا على عيادات غير مرخص لها. وقال: "نظرا إلى صعوبات السفر والتكتلات السكنية المتفرقة في المنطقة، يلجأ المحليون، في كثير من الأحيان، إلى زيارة الأطباء المقيمين بالمنطقة في منازلهم بدلا من التوجه إلى العيادات الصحية المناسبة"، مضيفا أن إدارته لم تقرر بعد سبب تفشي الفيروس.
وحذر ها كي سان، نائب رئيس لجنة الشعب المحلية، من نسج استنتاجات متسرعة. وقال إن "الأمر الأهم هو تقديم المشورة والدعم للمرضى ذوي الحظ العاثر".
ويجري التحقيق بشأن تفشي الفيروس.