24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. سلطات سيدي رحال تزيح الدراجات من الشاطئ (5.00)

  2. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  3. خارجية باراغواي: دعم الوحدة الترابية للمغرب دائم (5.00)

  4. منظمة: الدولة تمارس الميز ضد المخيم الأمازيغي‎ (5.00)

  5. قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تتوعد المسؤولين عن انهيار "جسر جنوة" بدفع الثمن

إيطاليا تتوعد المسؤولين عن انهيار "جسر جنوة" بدفع الثمن

إيطاليا تتوعد المسؤولين عن انهيار "جسر جنوة" بدفع الثمن
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:00

بحث رجال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، عن ناجين وجثث وسط حطام جسر للسيارات انهار في الصباح في مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء قولها إن 35 شخصا على الأقل ربما لاقوا حتفهم بعد انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة في قاع نهر.

وقالت أليساندرا بوتشي مسؤولة الشرطة في جنوة "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام.. نأمل العثور على المزيد من الأحياء".

وخلال ساعات من الكارثة في صباح يوم هطلت فيه الأمطار بغزارة قالت الحكومة التي تولت السلطة في يونيو حزيران إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة وتجاهل القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الميزانية إذا دعت الضرورة.

وقال نائب رئس الوزراء ماتيو سالفيني الذي يقود حزب الرابطة اليميني الذي يشارك في ائتلاف حاكم مع حركة 5-نجوم "يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان احترامنا لهذه القيود (على الميزانية) أهم من سلامة مواطنينا الإيطاليين. بالتأكيد الأمر ليس كذلك بالنسبة لي".

وقال سالفيني إنه يرغب في معرفة "أسماء وألقاب المسؤولين عن الواقعة لأن حادثة من هذا النوع ليست مقبولة في عام 2018"، مضيفا "يجب أن يدفعوا ثمن كل شيء ويجب أن يدفعوا الكثير".

ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.

وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة. وعرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.

وأجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016. وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره.

وانهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان. والطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا. وتوقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الراجي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:34
لو وقع هذا فالمغرب ياحبيبي لا تكلف البعض بثمن الذفن والكفن ، وتنصيب المسؤول في عن الحادت في منصب عالي وتطوى الصفحة تحت عنوان البحت لازال جاري من طرف وزارة الداخلية لتحديد ملابسات الحادت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - ساخط الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:47
من بعد هاد الكارثة ايوا دابا تسمعو الزنزال ديال بصح.المسؤولين غادي يجبدوهوم من تحت الارض.ماشي بحال هادوك الزنازل المزورة ديالنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - NOUMRI الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:49
سبحان الله إنهيار جسر معلق يهز إيطاليا و المحاسبة ستطال المسؤولين عن هده الكارتة و في بلدنا هدا تقع الكوارت تلو الأخرى و لا تحرك ساكنا في المسؤولين و لا محاسبة إنه الفرق بين الدول الديمقراطية و المتقدمة و السؤولين واعون بان المحاسبة تنظرهم عند نهاية مهامهم و الدول العالم التالت المتخلفة التي يعرف مسؤوليها أنه لا محاسبة تنتظرهم عند نهاية مهامهم سوى تعويض ضخم معاش مريح حتى لو قضوا في المنصب شهر واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - #مقاطعون الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:53
هههههه وعندنا في المغرب يفلت الفاسدون من العقاب بسبب غياب سياسات زجرية عقابية فعالة تحد من الفساد و الإفساد و سلف و عربدة المفسدين و اباطرتهم وحياتهم للمسؤولين عن تدبير الشأن العام الوطني و عن مآسي الشعب المغربي الكادح و المقهور المعطلة انتظاراته الكبرى و المؤجلة إلى أجل مسمى....كما يذكرني حادث جسر إيطاليا بفيضانات الجنوب المغربي في نونبر 2014 حيث تم نقل الضحايا في شاحنة نقل الازبال .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - من لوس انجليس هههه الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:57
المسؤولون والمقاولون والمهندسون الفاسدون موجودون في كل بلاد الدنيا ولا يقتصر تواجدهم في الدول العربية فقط ولكن معظم من شيدوا تلك القنطرة يكونون قد فارقوا الحياة لان هذا التشييد وقع في الستينات من القرن الماضي وبالتالي فلا جدوى في التحقيقات التي يقومون بها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.