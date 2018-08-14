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كُتّاب وآراء
إيطاليا تتوعد المسؤولين عن انهيار "جسر جنوة" بدفع الثمن
بحث رجال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، عن ناجين وجثث وسط حطام جسر للسيارات انهار في الصباح في مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء قولها إن 35 شخصا على الأقل ربما لاقوا حتفهم بعد انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة في قاع نهر.
وقالت أليساندرا بوتشي مسؤولة الشرطة في جنوة "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام.. نأمل العثور على المزيد من الأحياء".
وخلال ساعات من الكارثة في صباح يوم هطلت فيه الأمطار بغزارة قالت الحكومة التي تولت السلطة في يونيو حزيران إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة وتجاهل القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الميزانية إذا دعت الضرورة.
وقال نائب رئس الوزراء ماتيو سالفيني الذي يقود حزب الرابطة اليميني الذي يشارك في ائتلاف حاكم مع حركة 5-نجوم "يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان احترامنا لهذه القيود (على الميزانية) أهم من سلامة مواطنينا الإيطاليين. بالتأكيد الأمر ليس كذلك بالنسبة لي".
وقال سالفيني إنه يرغب في معرفة "أسماء وألقاب المسؤولين عن الواقعة لأن حادثة من هذا النوع ليست مقبولة في عام 2018"، مضيفا "يجب أن يدفعوا ثمن كل شيء ويجب أن يدفعوا الكثير".
ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.
وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة. وعرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.
وأجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016. وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره.
وانهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان. والطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا. وتوقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.