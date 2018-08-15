ارتفاع ضحايا "جسر جنوة" إلى 42 قتيلا بإيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت سلطات مدينة جنوة الواقعة شمال غرب إيطاليا، اليوم الأربعاء، رتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر وقع ظهر أمس إلى 37 قتيلا، ثم رفعت النيابة العامة الحصيلة، بعدها، إلى 42.

وذكرت السلطات المحلية في المدينة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 37 قتيلا، ما يأتي بعد الأعمال المتواصلة بواسطة أجهزة الطواري طيلة الليل.

أما فرانشيسكو كوزي، المدعي العام بمدينة جنوة الإيطالية، فقد كشف أن عدد الضحايا الذين تأكد مقتلهم جراء حادث انهيار جسر موراندي وصل إلى 42.

وقال كوزي، ضمن تصريح لمحطة "راي" اليوم الأربعاء، "حتى الآن تأكد لدينا وفاة 42 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية.

وكان الحادث قد وقع على جسر موراندي، البالغ طوله 1182 مترا وارتفاعه 90 مترا، ويبلغ طول الجزء المنهار من الجسر نحو 100 متر، ويوجد بين الركام العديد من السيارات.

ويربط الجسر، الذي تم تشييده في ستينيات القرن الماضي، بين الخط السريع "A10" القادم من الحدود مع فرنسا و"A7" المتجه نحو ميلان شمالا.

ولا تزال أسباب انهيار الجسر مجهولة، وسيتم فتح تحقيق خلال الساعات المقبلة لكشف ملابسات الحادث من وجهة النظر التقنية.