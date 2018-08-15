تركيا ترفض الإفراج عن القس الأمريكي برونسون

هسبريس ـ مُتابعة

رفضت محكمة تركية الاستئناف المقدم من محامي القس الأمريكي اندرو برونسون، المحبوس احتياطيا في تركيا منذ ما يقرب من عامين.

ورفضت محكمة الجنايات في إزمير، غرب تركيا، الاستئناف الذي تقدم به القس الأمريكي، الذي تم وضعه رهن الإقامة الجبرية منذ الشهر الماضي لـ"أسباب صحية"، وقررت استمرار احتجازه ومنعه من مغادرة البلاد.

ويعد اعتقال القس الأمريكي بتهمة التورط في قضية متعلقة بالإرهاب، أحد الأسباب الرئيسية للتوتر الدبلوماسي الحالي بين واشنطن وأنقرة.

وقد اعتقل برونسون، وهو قس أمريكي يقيم في تركيا منذ 20 عاما، في أكتوبر 2016 ، ويواجه اتهامات بـ"التجسس" ووجود صلات له بكل من حزب العمال الكردستاني المتمرد والداعية التركي فتح الله جولن الذي يتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا خلال 2016.

وتجدر الإشارة بأن الولايات المتحدة طالبت مرارا وتكرارا بإطلاق سراح برونسون في مقابل رفض تركي واضح، وهو ما دعى واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على وزيري الداخلية والعدل التركيين في أوائل غشت الجاري.

وردت أنقرة بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى تفاقم التوتر بين البلدين "الحليفين التقليديين".

كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات تركيا من الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50% و20% على التوالي، عقب انخفاض الليرة التركية بنسبة 25% منذ بداية الشهر الجاري.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة الليرة "هجوما اقتصاديا ضد تركيا" وأعلنت نتيه لمقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية.