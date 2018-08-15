24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة
- غياب مياه الاستحمام يربك أداء مخيمات صيفية
- الريال والبارصا جاهزان لموسم صعب في "الليغا" دون رونالدو وإنييستا
- القضاء يؤجل محاكمة مستخدمة بشركة بوعشرين
- الحواصلي: أنصفني لقب أحسن حارس في الدوري
مُرافق ميسي في "كأس السوبر" بطنجة .. مشهد بنفحة إنسانية راقية (5.00)
القضاء يحمّل الدولة مسؤولية حوادث الحيوانات بالطرق السيّارة (5.00)
فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص (5.00)
- فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص - (106)
- هل يقبل المغرب بتشييد مراكز إيواء لمنع زحف المهاجرين إلى أوروبا؟ - (87)
- تفاصيل أول حالة "حريك" للاعبة في المنتخب المغربي لكرة القدم - (73)
- أفضل مدن العالم لرفاهية العيش .. الدار البيضاء في المرتبة 115 - (66)
- أزمة الليرة التركية .. الرئيس أردوغان يراهن على دعم السماء - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا ترفض الإفراج عن القس الأمريكي برونسون
رفضت محكمة تركية الاستئناف المقدم من محامي القس الأمريكي اندرو برونسون، المحبوس احتياطيا في تركيا منذ ما يقرب من عامين.
ورفضت محكمة الجنايات في إزمير، غرب تركيا، الاستئناف الذي تقدم به القس الأمريكي، الذي تم وضعه رهن الإقامة الجبرية منذ الشهر الماضي لـ"أسباب صحية"، وقررت استمرار احتجازه ومنعه من مغادرة البلاد.
ويعد اعتقال القس الأمريكي بتهمة التورط في قضية متعلقة بالإرهاب، أحد الأسباب الرئيسية للتوتر الدبلوماسي الحالي بين واشنطن وأنقرة.
وقد اعتقل برونسون، وهو قس أمريكي يقيم في تركيا منذ 20 عاما، في أكتوبر 2016 ، ويواجه اتهامات بـ"التجسس" ووجود صلات له بكل من حزب العمال الكردستاني المتمرد والداعية التركي فتح الله جولن الذي يتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا خلال 2016.
وتجدر الإشارة بأن الولايات المتحدة طالبت مرارا وتكرارا بإطلاق سراح برونسون في مقابل رفض تركي واضح، وهو ما دعى واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على وزيري الداخلية والعدل التركيين في أوائل غشت الجاري.
وردت أنقرة بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى تفاقم التوتر بين البلدين "الحليفين التقليديين".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات تركيا من الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50% و20% على التوالي، عقب انخفاض الليرة التركية بنسبة 25% منذ بداية الشهر الجاري.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة الليرة "هجوما اقتصاديا ضد تركيا" وأعلنت نتيه لمقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية.