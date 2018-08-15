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كُتّاب وآراء
السعودية مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحد السيف
نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق مواطن أدين بقتل آخر في العاصمة الرياض.
وفي بيان رسمي، أفادت وزارة الداخلية أن "عبدالله بن فرج بن هادي القحطاني (سعودي) أقدم على قتل ناصر بن عبدالمحسن بن محمد القحطاني (سعودي)، بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".
وأضافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة، وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه".
وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم؛ في يناير 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
فرق شاسع بيننا وبين الدول المتحضرة التي تتميز بالانسانية حتى في تطبيق الإعدام.
وربما هذا هو سبب رضى الله على الدول الكافرة ونصره لهم وغضب الله على الدول المسلمة لظلاميتهم وظلمهم.
اللهم انصر الكفار المحسنين على القوم الظالمين
هذا شرع الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب
بمعنى يقوم النظام بما يريد وبما يحلو له ..وعندما تنتقده بعض الهيئات الدولية او بعض الدول...يثور مدعيا ان لا حق لاحد التناول في شؤون المملكة الداخلية. عجبا لهذا النظام .
ثانيا لرد الاعتبار لاسرة المقتول
ثالثا لكي يكون عبرة لغيره
دعونا من كلام الجمعيات العلمانية التي لا تعترف بحق الميت و لا حق عائلته بل و لا حق الله في تطبيق شرعه العادل و تقول بكل بساطة انه مسكين و المجتمع فقد شخصا فلاداعي لفقد شخص آخر .... كلام لا يقبله المنطق و لا العقل. و الحاصل ان الجريمة اكثر فاكثر ببساطة لان الجناة لا يرتدعون بالسجن. يمضي اياما فيه و يخرج يتبختر على اهل المقتول الذين فقدوه و ربما يكون هو المعيل لهذه الاسرة...
يعني الذي يَقتُل بهذه الكيفية يجب عليه أن ينتظر العقاب بهذه الكيفية و له الإختيار ألا يَقتُل فلا يُقتَل..
الله اهديكم.