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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحد السيف

السعودية مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحد السيف

السعودية مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحد السيف
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:15

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق مواطن أدين بقتل آخر في العاصمة الرياض.

وفي بيان رسمي، أفادت وزارة الداخلية أن "عبدالله بن فرج بن هادي القحطاني (سعودي) أقدم على قتل ناصر بن عبدالمحسن بن محمد القحطاني (سعودي)، بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة، وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه".

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم؛ في يناير 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - أمير الكفار الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:35
كيف لا وهم يطبقون حدود من العصور الوسطى والجاهلية، أمريكا لمّا تطبق الإعدام فانه يكون بعقار قاتل لايسبب الألم، فيكون كالموت الرحيم، يموت المجرم وله الله ليعدبه، أما القتل بقطع الرؤوس فهذا عمل همجي تقوم به السعودية وداعش ومن على شاكلتهم لأنهم يتلددون بالقتل.
فرق شاسع بيننا وبين الدول المتحضرة التي تتميز بالانسانية حتى في تطبيق الإعدام.
وربما هذا هو سبب رضى الله على الدول الكافرة ونصره لهم وغضب الله على الدول المسلمة لظلاميتهم وظلمهم.
اللهم انصر الكفار المحسنين على القوم الظالمين
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-64
2 - هذا انا الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:41
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

هذا شرع الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب
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37
3 - عجبا...لهذا النظام.... الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:48
هكذا اراد النظام السعودي ان تسير الامور في بلاد الحرمين : سجن العلماء ؛ مصادرة كتبهم؛ سجن النشطاء الحقوقيون؛ خطف واعتقال.. واخيرا اعدام الناس بحد السيف.....وعندما تنتقد كندا كل هذه الافعال القمعية والوحشية ،يغضب النظام و يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية.
بمعنى يقوم النظام بما يريد وبما يحلو له ..وعندما تنتقده بعض الهيئات الدولية او بعض الدول...يثور مدعيا ان لا حق لاحد التناول في شؤون المملكة الداخلية. عجبا لهذا النظام .
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-19
4 - noure الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:50
القصاص هو حكم الله لعباده في الارض حتى تستقيم الحياة ولا تكون فتنة القوي يقتل الضعيف .كما ان الحكم ينبغي تطبيقه على الجميع الحاكم والمحكوم
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29
5 - محمد المهندس الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:56
هكذا يكون الامر. يحيى العدل, قاتل النفس بغير حق جزاؤه القتل كما قتل النفس اولا احقاقا لقاعدة الجزاء من جنس العمل
ثانيا لرد الاعتبار لاسرة المقتول
ثالثا لكي يكون عبرة لغيره
دعونا من كلام الجمعيات العلمانية التي لا تعترف بحق الميت و لا حق عائلته بل و لا حق الله في تطبيق شرعه العادل و تقول بكل بساطة انه مسكين و المجتمع فقد شخصا فلاداعي لفقد شخص آخر .... كلام لا يقبله المنطق و لا العقل. و الحاصل ان الجريمة اكثر فاكثر ببساطة لان الجناة لا يرتدعون بالسجن. يمضي اياما فيه و يخرج يتبختر على اهل المقتول الذين فقدوه و ربما يكون هو المعيل لهذه الاسرة...
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27
6 - متبصر الأربعاء 15 غشت 2018 - 12:58
آشنو فيها واحد قَتَلَ عمدا و هو في تمام وعيه فقتلوه فكفى الله المومنين القتال..
يعني الذي يَقتُل بهذه الكيفية يجب عليه أن ينتظر العقاب بهذه الكيفية و له الإختيار ألا يَقتُل فلا يُقتَل..
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25
7 - من لا يحب شرع الله الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:12
فلينظر في ايمانه, اما الاخ الذي يتحدث عن الرحمة فأ مريكا لديها أكبر نسبة مساجين و جرائم منها العجب العجاب من قتل متلسلسل? هذا يدل على ان طريقتهم في العدل لا تقي من الاجرام بل تشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم لأن الاعدام و أنت منتش بالمخدرات لا يكبح النفس فهناك حكمة ربانية و رغم أن ضرب رقبة القاتل يروع نفسيا و لكن في الحقيقة هو أسرع طريقة للموت لأن الدم لا يصل الى الدماغ فلا تحس بشيئ
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5
8 - ملاحظ الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:15
لماذا لا تندد منظمات حقوق الانسان بعدد قطع الايادي والارجل عندنا في المغرب حتى حنا السيوف غ كاي يتشايرو ولا حنا هاذوك ماشي رواح، حالة إعدام واحدة تردع الاف المجرمين ، السعودية بلد أمن بغينا ولا كرهنا لا كريساج لاقرقوبي لا تشرميل ،حالة إعدام واحدة تربي البشر.
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6
9 - سؤال الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:18
بعض المعلقين يتحدثون عن القصاص....والسؤال هو : هل يطبق على الجميع حاكم ومحكوم ؟
الله اهديكم.
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10 - بدر الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:20
لم ينفد الحكم وصاحب الدم صالح بن علي القحطاني أعفى عن قاتل ابنه في اخر لحظة قبل التنفيذ وسبق السياف بإعلانه العفو لوجه الله و تعالت أصوات التكبير و التهليل في هاذ الايام العشر المباركة جزاه الله خيرا
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3
11 - سعيد الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:29
الجزاء من جنس العمل ونحن في المملكه عايشين في فيض عظيم من النعم والخير وكل ذي نعمه محسود وسوف نستمر ونتمسك بتطبيق وبتحكيم شريعة الله رغم انف من عارض ورفض .الغريب ان من يدعي اننا متخلفون وانه متطور ومتحظر لا يملك ادنى مقومات العيش والحياه في بلده ولكن همه الوحيد هو السعوديه والسعوديين!
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12 - مصطفى الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:31
لو طبق شرع الله.في خلقه لكان خير ..أمام أهوال الجرائم.القصاص هو الحل.........
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13 - ابو حنضلة الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:32
السؤال:نعم لحكم الله ولكن أين السعودية من تنفيذ حكم الله في الامراء ورجال الأعمال والسلطة ؟؟تتطبق الاعدامات في حق اليمنين ،المصرين،البنغالين،الفليبينين،لكن لم نسمع قط بقطع راس أمير ،فهل هده هي سنة الله؟؟الحكم على الضعيف وترك الغني؟؟
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14 - بنعبدالسلام الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:37
سيقول البعض إن هذا شرع الله وإن ما تقوم به السعودية في هذا الصدد يدخل في تطبيق شرع الله. لهؤلاء البعض نقول إن هذا لا يمت لشرع الله بصلة. شرع الله كل لا يتجزأ. شرع الله لا يمكن أن يطبق إلا في مجتمع تتوفر فيه شروط التطبيق.من المعروف في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى، وقبل شرع الحدود والقصاص وما الى ذلك، وصف لنا سيمات المجتمع الذي ستطبق فيه تلك الحدود. حدد الله لنا كيف يجب أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وكيفية التصرف في أموال المسلمين، والعلاقة بين العامل ورب العمل ، وبين الغني والفقير ، وبصفة عامة بين الراعي ورعيته، وغير ذلك من أوصاف المجتمع الذي يجب أن تُتطبق فيه الشريعة الإسلامية.فإذا انعدمت هذه الأوصاف أو جزء منها لا يمكم تطبيق الشريعة بصفة سليمة.مثل أحكام الشريعة كمثل القوانين الفيزيائية :لا يمكن تطبيقها إلا إذا احْتُرِمَت مجموعة من الفرضيات .وهذه الفرضيات بالنسبة للشريعة هو ما سبق ذكره بالنسبة لوصف المجتمع الإسلامي. والسؤال هنا هو:هل "الفرضيات" الواجب توفرها في المجتمع الاسلامي متوفرة في المجتمع السعودي؟
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