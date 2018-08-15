السعودية مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحد السيف

هسبريس ـ مُتابعة

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق مواطن أدين بقتل آخر في العاصمة الرياض.

وفي بيان رسمي، أفادت وزارة الداخلية أن "عبدالله بن فرج بن هادي القحطاني (سعودي) أقدم على قتل ناصر بن عبدالمحسن بن محمد القحطاني (سعودي)، بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة، وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه".

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم؛ في يناير 2015.