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كُتّاب وآراء
التحرش الجنسي يطيح براهب بوذي رفيع المستوى
أعلنت الإدارة الوطنية للشؤون الدينية في الصين أن المدير التنفيذي للرابطة البوذية الصينية استقال من منصبه بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي.
وواجه الراهب شيوتشنغ، من معبد لونغ تشوان في بكين، اتهامات في وقت سابق الشهر الجاري بالتلاعب بتلميذات والاعتداء عليهن جنسيا.
وانتشر تقرير، من 95 صفحة يعرض تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها رئيس الدير، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن يتحرك المراقبون لحذف المنشورات ذات الصلة .
ويعتبر شيوتشنغ، صاحب الـ51 عاما، واحدا من أكثر قادة البوذيين نفوذا في البلاد. وإلى جانب رئاسة الرابطة البوذية الصينية عمل، أيضا، مستشارا للحكومة.
وكان الراهب نفسه يتمتع بشعبية كبيرة على الانترنت، حيث زاد عدد متابعيه على موقع التدوين المصغر "ويبو" على مليون متابع.
وأفاد المعبد، في بيان، بأن الاتهامات التي قدمها اثنان من الرهبان كاذبة، معتبرا دافعها "غرض شرير".. وأضاف البيان أن المعبد سيتعاون مع السلطات في التحقيقات.