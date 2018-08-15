إسرائيل ترفع القيود على إدخال البضائع لقطاع غزة

هسبريس - د.ب.أ

رفعت إسرائيل اليوم الأربعاء قيودا كانت فرضتها قبل شهر على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، كما سمحت بتوسيع مساحة الصيد.

وقالت لجنة التنسيق الفلسطينية لإدخال البضائع إلى القطاع إنه تم رفع القيود التي فُرضت قبل شهر على إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي ولقطاع المواصلات، بينها 300 شاحنة محملة بمواد بناء، إضافة إلى ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة.

كما أعلنت لجان الصيادين في غزة إبلاغهم بإلغاء قيود حظر إبحار الصيادين في بحر القطاع لأكثر من ثلاثة أميال بحرية ابتداء من صباح اليوم، حيث تم إبلاغهم بالسماح للصيادين بالإبحار لمسافة تسعة أميال من منطقة وسط قطاع غزة حتى أقصى جنوب القطاع، ولمسافة ستة أميال من وسط القطاع حتى شماله.

وأعلنت إسرائيل أن إجراءاتها المتخذة جاءت في ظل حالة الهدوء التي تسود قطاع غزة منذ عدة أيام، وأن استمرار العمل بها مرتبط باستمرار الهدوء.

وشددت إسرائيل حصارها لقطاع غزة في 16 الشهر الماضي بمنع إدخال كافة أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية والأدوية، ومنع تصدير البضائع من القطاع إلى الخارج بشكل كامل.

وبررت إسرائيل إجراءاتها بالرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على حقولها الزراعية المحاذية للقطاع ضمن احتجاجات مسيرات العودة الفلسطينية المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

ويتردد أن مصر والأمم المتحدة تسعيان لإبرام اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل. وتجري وفود من الفصائل على رأسها حماس مباحثات في القاهرة لهذا الغرض.