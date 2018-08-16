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الرئيسية | خارج الحدود | نيوزيلندا تمنع حصول الأجانب على العقارات السكنية

نيوزيلندا تمنع حصول الأجانب على العقارات السكنية

نيوزيلندا تمنع حصول الأجانب على العقارات السكنية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 16 غشت 2018 - 01:40

أقر البرلمان النيوزيلندي قانونا يحظر على الأجانب شراء مساكن قائمة في البلاد، وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد في الوحدات السكنية في البلاد

وقد وافق البرلمان على القانون في القراءة الثالثة والأخيرة له. وقال ديفيد باركر، وزير المالية، إن "الحكومة تعتقد أنه لا يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة من جانب الأثرياء الأجانب عندما يحاولون شراء مسكن في بلادهم".

تواجه نيوزيلندا، في السنوات الأخيرة، زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير النظاميين، وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات.

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