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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة

وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة

وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 غشت 2018 - 13:55

توفي، اليوم الأربعاء بالمدينة النورة في المملكة العربية السعودية، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف سابقاً، حيث سيوارى الثرى ببقيع الغرقد المقبرة الرئيسة لأهل المدينة.

وقد توفي أبو بكر الجزائري، واسمه الحقيقي أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، عن سن يناهز 93 سنة.

ولد الراحل في الجزائر، وهناك نشأ وتلقى علومه الأولية، قبل الانتقال مع أسرته إلى المدينة المنورة، وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي.

وكانت للراحل حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف، وغير ذلك، كما عمل مدرساً في بعض مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية كان من أوائل أساتذتها، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المكناسي الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:02
رحمة الله تعالى عليه...خيركم خيركم من طال عمره وحسن عمله...
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30
2 - abdo الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:04
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته
انا لله و انا اليه راجعون
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28
3 - محمد الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:08
اللهم ارحم الفقيد، اللهم اجعل لقاءنا به في جنة الفردوس الاعلى خالدين فيها انشاء الله
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28
4 - Touhali الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:11
إنا لله وإنا اليه راجعون. اللهم ارحمه و أرزوق الصبر لداوه. آمين يارب العالمين.
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21
5 - أبو إسلام الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:11
انا لله و انا إليه راجعون
رحم الله الفقيد و أدخله الله عز و جل جنات النعيم
رجل دين وتعلم ترك العديد من المؤلفات التي انتفع بها العديد من المسلمين
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18
6 - roka الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:13
رحمة الله عليه ، كان عالما ربانيا متمكناً في علوم الدين وله طريقة سهلة في التدريس . انا لله وانا اليه راجعون
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19
7 - عادل الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:15
إنا لله وإنا إليه راجعون يرحم الله عالمنا الجليل وتعمده برحمته يذهب العلم بفقد العلماء
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15
8 - شرف الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:17
تغمذه الله بواسع رحمته. من العلماء الذين اثروا المكتبة الاسلامية بغزير علمهم وطيب اخلاقهم. منذ سبعينيات القرن الماضي.
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11
9 - المغربي الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:18
رحم الله الفقيد أن الله وأن إليه راجعون
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10 - brahim الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:19
إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمده الله برحمته
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12
11 - ali الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:20
انا لله وانا اليه راجعون. إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.

 اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله و وسع مدخله و نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
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12 - سعيد الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:28
انا لله ونا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
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13 - مصطفى الأربعاء 15 غشت 2018 - 14:31
رحم الله الفقيد.انا لله وأنا إليه راجعون............
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