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كُتّاب وآراء
وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة
توفي، اليوم الأربعاء بالمدينة النورة في المملكة العربية السعودية، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف سابقاً، حيث سيوارى الثرى ببقيع الغرقد المقبرة الرئيسة لأهل المدينة.
وقد توفي أبو بكر الجزائري، واسمه الحقيقي أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، عن سن يناهز 93 سنة.
ولد الراحل في الجزائر، وهناك نشأ وتلقى علومه الأولية، قبل الانتقال مع أسرته إلى المدينة المنورة، وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي.
وكانت للراحل حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف، وغير ذلك، كما عمل مدرساً في بعض مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية كان من أوائل أساتذتها، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
انا لله و انا اليه راجعون
رحم الله الفقيد و أدخله الله عز و جل جنات النعيم
رجل دين وتعلم ترك العديد من المؤلفات التي انتفع بها العديد من المسلمين
اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله و وسع مدخله و نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس