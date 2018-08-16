شراكة تلمّ "طيران الاتحاد" ونادي النصر السعودي

هسبريس من الرباط

وقّعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية تصبح الشركة بموجبها الراعي الرسمي لقميص نادي النصر السعودي والشريك والراعي الرئيسي للنادي الذي يتخذ من الرياض مقراً له وينافس في بطولة دوري النجوم السعودي.

وقد جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة التي تمتد إلى مواسم متعددة خلال فعالية أقيمت في مركز الابتكار التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي، وحضرها لفيف من فريق الإدارة العليا بكلا الجهتين، وفق ما أوردته المجموعة في بلاغ لها توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

كما حضر التوقيع كذلك عدد من لاعبي الفريق الذين قدموا إلى أبوظبي من أجل فعالية الإعلان عن الشراكة، بما في ذلك لاعب الفريق والمنتخب السعودي محمد السهلاوي، وقائد الفريق إبراهيم غالب، والنجمين الدوليين أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط.

وبهذه المناسبة، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: "تؤذن هذه الاتفاقية ببدء شراكة حيوية جديدة بين نادي النصر، أحد أشهر أندية كرة القدم السعودية، والاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى التعاون بين فرق العمل من كلا الجهتين للترويج للعلامتين التجاريتين في أسواقنا المحلية وعلى امتداد المنطقة".

وتعليقاً على الشراكة، صرح سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، قائلاً: "يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع الاتحاد للطيران، التي تعدُّ واحدةً من شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم وعلامة تجارية تقدم الكثير من الدعم لكرة القدم في العديد من الأسواق. وتحذوني الثقة بأننا سوف نبني سوياً شراكة ناجحة تعود بالفائدة على كلا الطرفين إضافة إلى تقديم منافع جديدة وحصرية لجماهير النصر".

وبالإضافة إلى ظهور شعار الاتحاد للطيران على قميص النادي في جميع مباريات الذهاب والإياب، سوف تتعاون الاتحاد للطيران عن كثب مع نادي النصر في مجالات رعاية العلامة التجارية والتسويق والمبادرات المخصصة للعملاء وبرنامج الولاء وقنوات التواصل الاجتماعي وبرامج الترفيه على متن الطائرة ودعم تجارة السفر.

وقال دوغلاس: "شهدنا نمواً في حركة السياحة القادمة من السعودية إلى أبوظبي، وتعكس هذه الشراكة الجديدة أهمية الرياض والمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نادي النصر بصورة أوثق في المبادرات التجارية والمجتمعية مع المضي قدماً في هذه الشراكة".

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للقميص الجديد لنادي النصر، الذي يحمل شعار الاتحاد للطيران، يوم الخميس الموافق 30 غشت الجاري، في مواجهة النصر مع نادي أحُد على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

ولدى الاتحاد للطيران مجموعة من الرعايات الرياضية الدولية التي تشمل رعاية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تشغّل 77 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، تشمل ثلاث رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى الرياض، وثلاث رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى جدة، وأربع رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى الدمام، إضافة إلى رحلات يومية موسمياً إلى المدينة المنورة.