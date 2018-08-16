الهند ترسل بعثة مأهولة إلى الفضاء بعد أربع سنوات

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تعتزم إرسال بعثة مأهولة إلى الفضاء بحلول سنة 2022.

وقال مودي ،في خطاب ألقاه في نيودلهي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، إنه "سعيد بإعلانه أن الهند تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى الفضاء بحلول سنة 2022، والتي ستصادف الاحتفال بالذكرى الـ 75 للاستقلال".

وأضاف رئيس الوزراء أن الهند فخورة بعلمائها المتفوقين في مجال البحث العلمي، والرائدين في مجال الابتكار، مشيدا بـ"العلماء الهنود الذين تمكنوا من إرسال أزيد من 100 قمر صناعي، والذين نجحوا في مهمتهم إلى المريخ".