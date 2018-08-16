وزير النقل في ألمانيا يرفض انتقادات لجسور البلاد

هسبريس - د.ب.أ

رفض وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، الانتقاد الموجه لجسورالبلاد بعد السقوط المروع لقنطرة في مدينة جنوة الإيطالية، الذي أسفر عن عشرات الضحايا، واعتبر أن المقارنة بين جسور ألمانية وأية جسور أخرى غير مناسبة.

وقال شوير في بيان لقناة "إن-تي في" الإخبارية : "ما يعد متداعيا في ألمانيا، أو غير كاف، يُصنف في مكان آخر على أنه في حالة جيدة".

وأضاف أن هناك كثيرا من الجسور في ألمانيا، إلا أن هناك أيضا نظاما لتحليل حالة الجسور على نحو دقيق، بمساعدة اختبارات سريعة وكذلك من خلال اختبارات عميقة للغاية.

ووصف الوزير الألماني الانتقاد الذي تم توجيهه لحالة الجسور في ألمانيا، بعد سقوط جسر إيطاليا، بأنه "نقاش ذو طابع ألماني للغاية".

وكان مهندس ألماني أعرب عن تشكيكه في سلامة بعض جسور الطرق السريعة في ألمانيا، على خلفية السقوط المروع لجسر مدينة جنوة الإيطالية.

وقال المهندس المدني والمعماري ريتشارد ديتريش، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، "جسورنا متهالكة على نحو خطير، ولم يعد يمكن استبعاد خطر السقوط حاليا".

ودعا المهندس الألماني نفسه إلى لعودة لتشييد الجسور الحديدية "التي تكون أكثر عمرا وأقل عرضة للتلفيات" وفق تقييمه.