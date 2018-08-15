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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة لندن: "مهاجر" استهدف مقر برلمان بريطانيا

شرطة لندن: "مهاجر" استهدف مقر برلمان بريطانيا

شرطة لندن: "مهاجر" استهدف مقر برلمان بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 15 غشت 2018 - 17:40

أعلنت الشرطة البريطانية أن الشخص الذي تم توقيفه بشبهة الإرهاب بعد اقتحامه حواجز أمنية بسيارة كان يقودها، أمس الثلاثاء بالقرب من مقر البرلمان، هو بريطاني مهاجر من السودان.

وأفادت شرطة العاصمة بأن الشرطة داهمت ثلاثة عناوين بمدينتي برمنغهام ونوتنغهام على صلة بالحادث. بينماكان المشتبه به صدم العديد من ركاب الدراجات والمارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، قبل أن يقتحم الحواجز الأمنية.

وقالت الشرطة :"نشعر بالارتياح لاننا عرفنا هوية الموقوف"، وأضافت :"لا تزال أولوية فريق التحقيق هي التوصل للدافع وراء الحادث".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية ، لم تفصح عن هوياتها، اسم الموقوف بلا أي تعليق من الشرطة على هذه التقارير، ولم تكشف عن أية تفاصيل إضافية تهم المعني بالأمر.

وأوضحت التقارير الصحافية أنه يجري احتجاز "البريطاني السوداني" حاليا بتهمة الشروع في القتل، بالإضافة إلى تهمة الإرهاب التي كان تم توقيفه بسببها.

ونقلت صحيفة "برمنغهام ميل" عن أصدقاء للمشتبه به القول إنهم كانوا يعرفون أنه ذهب إلى لندن للحصول على تأشيرة سفر لزيارة السودان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - R R الأربعاء 15 غشت 2018 - 17:52
ياربي ميكونش مغربي عاوتني.....
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