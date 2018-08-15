24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة
- غياب مياه الاستحمام يربك أداء مخيمات صيفية
- الريال والبارصا جاهزان لموسم صعب في "الليغا" دون رونالدو وإنييستا
- القضاء يؤجل محاكمة مستخدمة بشركة بوعشرين
- الحواصلي: أنصفني لقب أحسن حارس في الدوري
القضاء يحمّل الدولة مسؤولية حوادث الحيوانات بالطرق السيّارة (5.00)
فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص (5.00)
- فاس تغرق في "مستنقع الإجرام" .. والشرطة تلجأ إلى الرصاص - (95)
- قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية - (83)
- هل يقبل المغرب بتشييد مراكز إيواء لمنع زحف المهاجرين إلى أوروبا؟ - (78)
- تفاصيل أول حالة "حريك" للاعبة في المنتخب المغربي لكرة القدم - (71)
- أزمة الليرة التركية .. الرئيس أردوغان يراهن على دعم السماء - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع أطفال سودانيين بعد غرق قارب في مياه النيل
لقى ما لا يقل عن 23 طفلا مصرعهم، اليوم الأربعاء في شمال السودان، جراء غرق القارب الذي كانوا يستقلونه في نهر النيل، حسب ما أوردته مصادر رسمية.
وقال حاكم بلدية البحيرة التابعة لولاية نهر النيل، عبد الرحمن محمد خير، في مؤتمر صحفي: "توفي 23 تلميذا في المرحلة الإبتدائية، ونجا تسعة آخرون، بعد غرق قاربهم بنهر النيل".
وأوضح المسؤول السوداني أن "تيار الماء كان قويا وقت وقوع الحادث، مما أدى إلى اصطدم القارب بشجرة غارقة بسبب ارتفاع منسوب النهر".
تجدر الإشارة بأن الضحايا، الذين كانوا يقيمون في بلدة الكنيسة التابعة لبلدية البحيرة، والتي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، كانوا متجهين إلى مدينة كبنة على الضفة اليمنى حيث توجد مدرستهم.
وتوجهت فرق الانقاذ إلى مكان الحادث لانتشال جثث الضحايا، وفقا للمصدر نفسه.
يذكر أن إدارة الدفاع المدني أمرت الأسبوع الماضي بوقف الملاحة في نهر النيل حتى نهاية شهر أكتوبر القادم بسبب ارتفاع منسوب النهر وروافده، الأمر الذي تسبب في حدوث فيضانات في عدة مناطق من السودان.
وتسببت الفيضانات في مصرع 23 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى 61 مصابا و45 ألف متضرر في خمس ولايات منذ 23 يوليوز الماضي، وفقا لتقرير صدر عن الهلال الأحمر السوداني.