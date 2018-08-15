مصرع أطفال سودانيين بعد غرق قارب في مياه النيل

هسبريس ـ مُتابعة

لقى ما لا يقل عن 23 طفلا مصرعهم، اليوم الأربعاء في شمال السودان، جراء غرق القارب الذي كانوا يستقلونه في نهر النيل، حسب ما أوردته مصادر رسمية.

وقال حاكم بلدية البحيرة التابعة لولاية نهر النيل، عبد الرحمن محمد خير، في مؤتمر صحفي: "توفي 23 تلميذا في المرحلة الإبتدائية، ونجا تسعة آخرون، بعد غرق قاربهم بنهر النيل".

وأوضح المسؤول السوداني أن "تيار الماء كان قويا وقت وقوع الحادث، مما أدى إلى اصطدم القارب بشجرة غارقة بسبب ارتفاع منسوب النهر".

تجدر الإشارة بأن الضحايا، الذين كانوا يقيمون في بلدة الكنيسة التابعة لبلدية البحيرة، والتي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، كانوا متجهين إلى مدينة كبنة على الضفة اليمنى حيث توجد مدرستهم.

وتوجهت فرق الانقاذ إلى مكان الحادث لانتشال جثث الضحايا، وفقا للمصدر نفسه.

يذكر أن إدارة الدفاع المدني أمرت الأسبوع الماضي بوقف الملاحة في نهر النيل حتى نهاية شهر أكتوبر القادم بسبب ارتفاع منسوب النهر وروافده، الأمر الذي تسبب في حدوث فيضانات في عدة مناطق من السودان.

وتسببت الفيضانات في مصرع 23 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى 61 مصابا و45 ألف متضرر في خمس ولايات منذ 23 يوليوز الماضي، وفقا لتقرير صدر عن الهلال الأحمر السوداني.