"الكبسولة الفندقية".. خدمة جديدة لتأمين راحة ضيوف الرحمان

يوسف صدوق*

في إطار إستراتيجية تجويد خدمات الحج التي تعتمدها السعودية ضمن خططها الرامية إلى تطوير المشاعر المقدسة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، تعززت منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان لموسم الحج الحالي بالإعلان، لأول مرة في المملكة، عن تجربة "الكبسولة الفندقية".

وتقوم تجربة الكبسولة الفندقية المتنقلة، التي قدمتها جمعية "هدية الحاج والمعتمر"، مؤخرا في مكة المكرمة، على فكرة تقليل مساحة وحجم الوحدة المخصصة للنوم إلى الحد الأدنى، بحيث تصبح الكبسولة غرفة فندقية قائمة بذاتها من حيث كل الخدمات والتجهيزات الفندقية.

وتعد الكبسولة الفندقية المتنقلة، التي ظهرت بداية في اليابان قبل أن تنتشر في أنحاء مختلفة من العالم، بمثابة حل اقتصادي في متناول المسافرين، و"ملاذ آمن ومتطور، مزود بكل التقنيات المريحة للباحثين عن مكان للسكن".

وصممت هذه الغرف الفندقية لحجاج هذا العام على شاكلة كبسولات مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية، بطول 220 سنتيمترا وبعرض 120 سنتيمترا، وارتفاع 120 سنتيمترا، وتحتوي على وسائل الراحة ووحدة تحكم إلكترونية، ووسائل السلامة، وجاهزة للاستخدام في المشاعر المقدسة.

وفي عرضها للتجربة الجديدة، أوضحت الجمعية، صاحبة المبادرة، أن هذه الكبسولات "ستستخدم في موسم الحج الحالي، بحيث توضع جنبا إلى جنب فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين، مع وجود سلم بثلاث درجات يتيح الوصول إلى المستوى العلوي. ويتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية حفظا للخصوصية؛ فيما يتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم، مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائيا عند تعطل الكهرباء، إضافة إلى فكرة توفير دورات مياه منفصلة الخدمات تمكن من الانتفاع بالمغاسل أو أماكن الاستحمام".

وفي هذا الإطار أكد مدير الجمعية، منصور العامر، أن هذه الكبسولة الفندقية تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال حل اقتصادي مثالي في الأماكن المزدحمة، كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت للراغبين في أخذ قسط من الراحة، إذ توفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام والتمكن من الاستحمام وغسل وكي الملابس وحفظ الأمتعة والأمانات.

ولفت المدير إلى أن مبادرة الكبسولة الفندقية ستتم دراستها ومعاينة فاعليتها ميدانيا من خلال تشغيل 24 كبسولة منها في أماكن مختارة، إذ سيقوم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بإجراء الدراسات المطلوبة لاختبار مدى نجاح تجربة هذه الكبسولات.