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كُتّاب وآراء
انتهاكات حقوقية تنهي عمل وحدة أمنية في نيجيريا
أغلقت حكومة نيجيريا الوحدة الخاصة لمكافحة السرقة التابعة للشرطة (SARS) على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية.
وأمر نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو الذي يقود البلاد مؤقتا أثناء عطلة رئيس الدولة، بتفكيك "SARS"، في الوقت الذي وجه الوحدة التي ستحل محلها بأن تقتصر مهامها على "رصد ومنع السرقات المسلحة وأعمال الخطف".
ويواجه أعضاء الوحدة تهم بارتكاب عمليات ابتزاز واعتقال غير قانوني، وكذلك وممارسة الوحشية الشرطية.
وطالبت العديد من المنظمات المحلية والدولية الحكومة خلال الفترة الأخيرة بتفكيك هذه الوحدة بسبب نشاطها الإجرامي.
ورحبت منظمة العفو الدولية في نيجيريا بهذا القرار الذي اعتبرته "غاية في الأهمية رغم تأخره"، وفقا لما جاء على لسان المسؤول عن المنظمة غير الحكومية في البلد الأفريقي.
وبالتوازي، طالبت الحكومة النيجيرية ضحايا الوحدة الخاصة لمكافحة السرقة بتوفيرالمعلومات للجنة الحقوقية التي تشكلت للتحقيق في أنشطة (SARS) لحل المكشلات التي تسببت فيها.