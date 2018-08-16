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كُتّاب وآراء
اتهام 300 "قس مفترس" بجرائم جنسية في أمريكا
نشرت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تقريرا صادرا عن هيئة محلفين يوثق حالات مزعومة لانتهاكات جنسية بحق أطفال ارتكبها 300 "قس مفترس" في ست أبرشيات.
وأوضحت هيئة المحلفين في الوثيقة، التي تتألف من 1356 صفحة، أن نحو ألف طفل، بعضهم ذكور، تعرضوا لانتهاكات جنسية على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت هيئة المحلفين أنها استمعت إلى شهادات العشرات من الشهود وقامت بمراجعة نصف مليون وثيقة داخلية للأبرشيات.
ولا تستبعد الهيئة أن يصل العدد الفعلي للضحايا إلى الآلاف، لأن سجلات بعض القُصر قد تكون فُقدت أو أن يكون الشخص المتضرر التزم الصمت.
وزير العدل في الولاية، جوش شابيرو، قال إن التقرير يصف تفاصيل "التستر المنهجي من قبل كبار المسؤولين في الكنيسة في ولاية بنسلفانيا والفاتيكان".
وبعد إصدار التقرير اعتذرت أبرشية فيلادلفيا، وهي ليست من بين المعنيين، باسم الكنيسة عن التجارب التي عانى منها الضحايا.
وقالت في بيان لها: "الاعتراف بمعاناتهم والوفاء بالتزامنا بمساعدة من تضرروا، خطوة ضرورية نحو التعافي" من الأزمة.
وختمت الأبرشية بقولها: "الكنيسة تعلمت الكثير من أخطاء الماضي، وستواصل سعيها نحو تصحيحها. منع الانتهاكات الجنسية يكون عن طريق التأهيل والمراقبة المستمرة؛ كما أن منع الانتهاكات جنبا إلى جنب مع دعم من مروا بهذه التجربة، سيظل أولوية ثابتة من كنيستنا".