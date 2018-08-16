انتقاد مذيع بريطاني بسبب تقرير عن "جسر جنوة"

هسبريس ـ مُتابعة

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد مقدمي البرامج الإخبارية في شبكة "آي.تي.في" التلفزيونية البريطانية بسبب تقرير عن انهيار جسر جنوة للسيارات في إيطاليا.

واحتوى التقرير على "دعوة وقحة للمشاهدين البريطانيين إلى التفكير في إجابة على السؤال :كم عدد المرات التي قمنا فيها جميعا بقيادة مركباتنا عبر جسر؟"، وفق المنتقدين.

وقال المذيع توم برادبي، في تقريره، موجها سؤال آخر للمشاهدين :"هل خطر على بالك أبدا أنه قد يسقط بالفعل من تحتك؟" ، وذلك في بداية برنامج "نيوز آت تن".

وقال المذيع :"في جنوة الإيطالية سقط أحد الجسور، مع عواقب مدمرة . يا إلهي... هكذا صاح شهود عيان عندما انهار كل شيء تماما ... ماذا حدث ؟ نعود إلى الأيام السابقة لنبحث فيها عن أدلة".

وكتب ميلكو زانيني، وهو محاضر في جامعة جنوة، في تغريدة موجهة إلى برادبي، إنه "كره العرض"، وأضاف: "كان لدينا عشرات القتلى والمصابين، وفي رأيي فإن بعض التعاطف سيكون موضع تقدير".

وجاء في تغريدة أخرى تنتقد برادبي :"الأخبار ليست المكان المناسب لمثل هذا الموقف الوقح والمتعجرف!" . وكتب تيم مارتن، أحد سكان لندن، في تغريدة:"ماذا بعد يا توم برادبي، أنت تعرف أن انهيار جسر جنوة مأساة وليست تلك القصة المسلية".

ووجه مستخدم آخر لتويتر، تحت اسم "الباكر"، سؤالا قال فيه :"توم برادبي، أي نوع من العرض للكارثة الإيطالية كان ذلك؟"، وأضاف: "صحافة صادمة بلا قلب على الإطلاق ... إن لم تكن كلماتك فإن كاتب السيناريو يحتاج إلى وظيفة جديدة!".