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كُتّاب وآراء
الفرنسيون يطلقون تحقيقا في انهيار "جسر جنوة"
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول وقوع قتل غير متعمد أثناء انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوة، الواقعة شمال غربيإيطاليا، نظرا إلى وجود أربعة من الفرنسيين بين القتلى.
وأوضحت النيابة الفرنسية أن التحقيق انطلق في حوادث إصابة وقتل غير متعمدين، وذكرت أن هذا التحقيق يتم بشكل تلقائي إزاء وجود ضحايا فرنسيين في الخارج.
وكان الضحايا الأربعة في طريقهم من فرنسا إلى جزيرة صقلية ،من أجل حضور حفل موسيقي، عندما انهار الجسر.
وتسبب الحادث في مصرع 39 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين أعمارهم 8 و12 و13 عاما، بحسب السلطات المحلية في جنوة. كما خلفت الواقعة إصابة 16 شخصا، بينهم 6 في حالة خطيرة.