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كُتّاب وآراء
فان دام الصغير يتورط في جريمة تصفية جسدية
اعترف نيكولاس فان فارينبيرغ، نجل نجم أفلام الحركة جون كلود فان دام، بتهديد زميله في السكن بالقتل بسكين مطبخ.
واعتقل فان فارينبيرغ (22 عاما) في شتنبر 2017 بتهمة الاعتداء على شخص بسلاح قاتل، وتهم أخرى، عقب الحادث الذي هدد فيه زميله في السكن بمدينة تمبي بولاية أريزونا الأمريكية.
وبحسب مستندات القضية، فقد التقطت إحدى كاميرات المراقبة لقطات لفان فارينبيرغ وهو يضرب جدار المصعد في المبنى الذي توجد به شقته ما أدى إلى تعرضه لجرح في يده.
واتبع عناصر من الشرطة أثار دماء فان فارينبيرغ التي قادتهم من المصعد حتى الشقة وعرضوا عليه المساعدة لكنه رفض.
وعاد رجال الشرطة لاحقا للمكان بعد أن تلقوا بلاغا يفيد بوجود ضجيج داخل الشقة، وعندما وصلوا هدد فان فارينبيرغ بقتل زميله في السكن بسكين مطبخ.
وبعدما رفض أن يفتح الباب لنحو ساعتين، اقتحم رجال الشرطة الغرفة وأنقذوا زميل فان فارينبيرغ.
وفي البداية نفى فان فارينبيرغ التهم المنسوبة إليه قبل أن يعترف بها، علما بأنه من المقرر النطق بالحكم في قضيته في الثالث من أكتوبر المقبل إلا أنه من المنتظر أن يحصل على إطلاق سراح مشروط.