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الرئيسية | خارج الحدود | إدانة ناشط بيئي بمحاولة إسقاط النظام في فيتنام

إدانة ناشط بيئي بمحاولة إسقاط النظام في فيتنام

إدانة ناشط بيئي بمحاولة إسقاط النظام في فيتنام
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 01:32

صدر حكم بالسجن 20 سنة، والخضوع للإقامة الجبرية خمس سنوات، بحق ناشط بيئي فيتنامي أدين بالسعي للإطاحة بالنظام.

وصدر الحكم بحق لي دينه لونج، البالغ 52 عاما، بعد أن أدين بتهمة "ممارسة أنشطة تهدف إلى الإطاحة بإدارة الشعب"، بعد أن ألقي القبض عليه في يوليوز 2017 أثناء زيارته لعائلة ناشط سجين.

وأدين الناشط بالانتماء لجماعة "فييت تان"، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الجماعة، التي أسسها أميرال سابق في فيتنام الجنوبية عقب حرب فيتنام، إلى الإطاحة بالحكومة الشيوعية، ذات الحزب الواحد، عبر وسائل سلمية.

وسبق للناشط المشاركة في احتجاجات ضد عمليات قتل جماعي للاسماك في عام 2016 ، وخلصت السلطات إلى أن الجريمة جاءت نتيجة تسرب في مصنع "فرموزا ها تينه" بإقليم "ها تينه".

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