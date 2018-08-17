الدخل السياحي للأردن يقترب من 3 ملايير دولار

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة السياحة والآثار الأردنية إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 13.7 بالمئة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

عزت الوزارة نفسها زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 9.3 بالمئة، معادلا 2.8 ملايين سائح في الفترة من يناير إلى يوليوز هذا العام.