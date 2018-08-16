24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب (5.00)

  2. اتهام 300 "قس مفترس" بجرائم جنسية في أمريكا (5.00)

  3. احتجاج ضد استهداف الرحل للمحاصيل في سوس (5.00)

  4. سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص (5.00)

  5. أمطار الصيف تحيي مطالب بإحداث سدود كبرى في درعة تافيلالت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" يقتل العشرات بمركز تعليمي أفغاني

تنظيم "داعش" يقتل العشرات بمركز تعليمي أفغاني

تنظيم "داعش" يقتل العشرات بمركز تعليمي أفغاني
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 16 غشت 2018 - 16:42

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤولية الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا بحي تقطنه أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية، كابول، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا وإصابة 56 أخرين.

وفي بيان نشر عبر موقع "تيلغرام" أوضحت وكالة "أعماق"، المقربة من "داعش"، أن منفذ الهجوم هو عبد الؤوف الخرساني.، الذي قامبتفجير حزام ناسف في المركز.

الذارع الإخبارية لتنظيم "الدولة الإسلامية" شدد على ان الهجوم أوقع ما يزيد عن 200 ضحية، بين قتلى وجرحى، في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة الأفغانية عدد القتلى من 48 إلى 34 بعد أن تبين أنه تم إحصاء بعض الضحايا مرتين.

ووقع الحادث أمس الأربعاء، حين قام إرهابي بتفجير القنابل التي كانت بحوزته داخل مركز تعليمي في وقت كان بالمرفق المئات من الطلبة. وعادة ما يشن "داعش" هجمات ضد الأقلية الهزارية الشيعية في أفغانستان، لكنه لم يستهدف المدارس الخاصة من قبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.