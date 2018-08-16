تنظيم "داعش" يقتل العشرات بمركز تعليمي أفغاني

هسبريس ـ مُتابعة

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤولية الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا بحي تقطنه أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية، كابول، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا وإصابة 56 أخرين.

وفي بيان نشر عبر موقع "تيلغرام" أوضحت وكالة "أعماق"، المقربة من "داعش"، أن منفذ الهجوم هو عبد الؤوف الخرساني.، الذي قامبتفجير حزام ناسف في المركز.

الذارع الإخبارية لتنظيم "الدولة الإسلامية" شدد على ان الهجوم أوقع ما يزيد عن 200 ضحية، بين قتلى وجرحى، في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة الأفغانية عدد القتلى من 48 إلى 34 بعد أن تبين أنه تم إحصاء بعض الضحايا مرتين.

ووقع الحادث أمس الأربعاء، حين قام إرهابي بتفجير القنابل التي كانت بحوزته داخل مركز تعليمي في وقت كان بالمرفق المئات من الطلبة. وعادة ما يشن "داعش" هجمات ضد الأقلية الهزارية الشيعية في أفغانستان، لكنه لم يستهدف المدارس الخاصة من قبل.