قضاء تايوان يمنح 262 عاملا 16 مليون دولار

هسبريس - د.ب.أ

قضت المحكمة العليا في تايوان بمنح 262 عاملا وعائلاتهم، نحو 500 مليون دولار تايواني (16 مليون دولار أمريكي)، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب إلقاء شركة إلكترونيات أمريكية لمذيبات كيميائية مسببة للسرطان، في مواقع مصانع الشركة في تايوان.

وكانت محكمة تايوانية أقل درجة قضت في أكتوبر من عام 2017، بأن شركة الإلكترونيات الأمريكية "آر. سي. إيه" والشركات التابعة لها، يجب أن تدفع مبلغ 4ر718 مليون دولار تايواني، كتعويض لعدد 486 عاملا وعائلاتهم. وتشمل الشركات التابعة للشركة الامريكية وهي شركات "تكنيكولور إس. إيه."، و"طومسون للالكترونيات الاستهلاكية" (بورمودا)، و"جنرال الكتريك".

وأيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأقل درجة، ولكنها طلبت منها فحص ادعاءات 246 من المدعين لتوضيح العلاقة بين الأعراض التي ظهرت عليهم وتعرضهم في الماضي للمذيبات السامة.

ومن جانبه، قال جوزيف لين، وهو محام عن المدعين، في مؤتمر صحفي أمام المحكمة: "لا نعتقد أننا قد خسرنا المعركة"، متعهدا بمواصلة مساعدة هؤلاء المدعين.

وأكد لين أن تأييد المحكمة العليا في تايوان لوقوع مسؤولية على شركة "آر. سي. إيه" والشركات التابعة لها، هو أمر ذو أهمية.

وقد تم تفريغ المذيبات غير المعالجة في آبار سرية لوثت المياه الجوفية، في مواقع المصانع الواقعة في منطقتي تاويوان وتشوبي في شمال تايوان، والتي كانت تديرها شركة "آر. سي. إيه" منذ أواخر الستينات في القرن الماضي وحتى عام 1992. وتفيد مجموعة مساعدة ذاتية شكلها عمال سابقون في الشركة الامريكية، بأن هناك أكثر من 200 عامل سابق في الشركة الامريكية توفوا نتيجة إصابتهم بسرطان الكبد والرئة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقد وصفت هذه الحالة بأنها أسوأ حادثة صحية مرتبطة بالعمل في تايوان.